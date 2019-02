Un contorno di verdura, saporito e leggero, perfetto per accompagnare carne o pesce e ideale per il pranzo di ogni giorno. I piselli in padella semplici sono facili da preparare e pronti in poco più di mezz'ora, sono teneri e ottimi se accompagnati con un buon bicchiere di vino, come il Fallerio (bianco) o il Collio Tocai Friulano (bianco). E' un piatto vegetariano che piace a grandi e bambini. Volendo potete insaporire il piatto facendo rosolare nella padella con il burro e la cipolla della pancetta affumicata tagliata sottile.

65 minuti MINUTI

Ingredienti per 4 persone

gr 1000 piselli

spicchio/i 2 aglio

gr 80 burro

qb origano secco

qb pepe

qb sale

n 1 cipolla

Come preparare i piselli in padella semplici.

1) Prendete 1 kg di piselli freschi sgranati e lavateli accuramente sotto un getto di acqua fresca, poi scolateli bene. Fate sciogliere 80 gr di burro in un tegame e nel frattempo sbucciate i 2 spicchi di aglio e 1 cipolla, tritateli entrambi grossolanamente e fateli imbiondire nella padella con il burro e aggiungete un pò di origano secco per insaporire, facendo attenzione di mescolare bene con un mestolo di legno.



2) Quando la cipolla sarà sufficientemente appassita, aggiungete i piselli nella pentola con una presa di sale e una macinata di pepe per insaporire, coprite quindi con il coperchio e lasciate cuocere per 30 minuti a fiamma bassa, controllando che non si asciughi troppo e aggiungendo acqua tiepida se necessario.

3) Trascorso il tempo di cottura e i piselli risultano teneri, controllate se bisogna aggiungere sale e pepe, togliete il tegame dal fuoco e servite subito.