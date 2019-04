Uno sformatino vegetariano ideale da servire come fresco antipasto, saporito e leggero darà un tocco decorativo alla tavola. Il patè di ceci con carote e zucchine è facile da fare, si serve freddo e le formine di gelatina che lo completano sono buonissime e di grande effetto. Volendo potete prepararlo nelle formine usa e getta e pootete conservarlo in congelatore per alcuni mesi, lasciatelo scongelatre in frigo per una notte prima di servirlo.



45 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

2,5 dl brodo di dado

30 gr gelatina in fogli

qb olio di oliva extravergine

qb pepe

qb sale

1 cucchiaio/i sesamo semi

qb prezzemolo

1 lime

2 carota

500 gr ceci in scatola

1 scalogno

2 zucchina





Come preparare il patè di ceci con carote e zucchine







1) Prendete 1 scatola di ceci da 500 gr, scolateli dall'acqua, sciacquateli e eliminate la pellicina bianca che li ricopre. Sbucciate e tritate 1 scalogno, mettetelo in una padella con 5-6 cucchiai di olio extravergine d'oliva, fatelo appassire e unite poi oi ceci e il sale, cuoceteli per 5 minuti rigirandoli. Spremete intanto il succo di 1 lime.

2) Passate i ceci al mixer conil succo del lime, sale e pepe, fino a che avrete una crema omogenea.

3) Pelate 2 carote e spuntate 2 zucchine, lavatele e con l'aiuto di un pelapatate affettate a nastri 1 carota e 1 zucchina. Fatele sbollentare separatamente per 1 minuto in una pentola d'acqua salata, scolatele, fatele raffreddare in una ciotola d'acqua ghiacciata e asciugatele con un panno da cucina. La carota e la zucchina rimaste, tagliatele a bastoncini e sbollentatele sempre separatamente per 2 minuti, scolatele e raffreddatele sotto l'acqua fredda e mettetele ad asciugare sopra un panno da cucina.

4) Foderate uno stampo da plumcake con la pellicola e poi con i nastri di verdura alternati, lasciando fuori le estremità, riempite poi con la mousse di ceci e i bastoncini di verdura alternati, fino a esaurire gli ingredienti, ripiegate i nastri di verdura verso l'interno, coprite con la opelloicola efate riposare in frigo per 8 ore.

5) Fate scaldare 2,5 dl di brodo di dado. Sciogliete 30 gr di gelatina in fogli nell'acqua fredda, strizzatela e scioglietela nel brodo, dividetela in 2 recipienti, in modo che non superi 1/2 cm, in uno metteteci il prezzemolo tritato e nell'altro 1 cucchiaio di semi di sesamo. Coprite con la pellicola e metteteli a rassodarsi in frigo per 4 ore.

6) Sformate il patè in un piatto da portata e servitelo con formine di gelatina.