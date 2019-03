Un contorno sfizioso, croccanti sandwich di patate ripiene di foglioline di salvia, perfette per tutte le occasioni. Le papatine fritte croccanti sono facili e veloci da preparare, in meno di 30 minuti porterete intavola un piatto irresistibile perfetto per accompagnare secondi di carne e di pesce. Volendo per insaporirle potete cospargerle, a fine cottura con scaglie di sale tipo Maldon.