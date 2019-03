Croccanti e sfiziose crocchette di verdure, ottime da servire come contorno di secondi di carne o di pesce o come antipasto per un aperitivo a buffet. Il misto di verdure fritte, è facile da preparare e pronto in meno di mezz'ora, così saporite che una tira l'altra.

25 MINUTI

Ingredienti

2 cipollotti

1 melanzana

1 zucchina

1 peperone rosso o giallo

2 uova

125 gr farina

125 ml birra bionda

2 acciuga sott'olio filetto

30 gr pomodorini secchi

qb prezzemolo

200 gr maionese

10 gr cappero sotto sale

qb aceto balsamico

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

qb pepe





Come preparare il misto di verdure fritte





1) Preparate la pastella. Mettete in una ciotola 2 uova e 125 ml di birra e mescolate con una frusta, aggiungete un cucchiaio di olio extravergine d'oliva a filo e una presa di sale e continuate a girare. Mettete in frigo per 1 ora a riposare.

2) Preparate una salsina con 200 gr di maionese, 30 gr di pomodorini secchi reidratati, tritati con un mazzetto di prezzemolo, 2 filetti spezzettati di acciuga sott'olio sgocciolata e infine mettete a bagno 10 gr di capperi sotto sale per una decina di minuti, sciacquateli e strizzateli e uniteli, con qualche goccia di aceto balsamico, mescolate bene e conservate in frigo.

3) Lavate la verdura. Spuntate la zucchina, sbucciate la melamzana e eliminate il picciolo, i semi e i filamenti dei peperoni e tagliate tutto a dadini. Togliete la parte verde esterna dei 2 cipollotti e affettateli, metteteli ad appassire in una paddella con un filo d'olio e unite poi i peperoni, lasciate cuocere per 2 minuti e toglieteli dal fuoco.

4) Mettete una padella antiaderente colma d'olio sul fuoco, immergete tutte le verdure nella pastella e mettetela a cucchiaiate a friggere, rigirandole per farle dorare, scolatele e servitele subito insaporendo con sale e pepe, accompagnate con a parte la salsa tartara.