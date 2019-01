È un tegame di verdure cotte al forno in modo semplice, ma il risultato è ricco di gusto. Le melanzane, patate, cipolle e zucchine trifolate al forno di Grazia, sono insaporite con pomodori freschi a cubetti e un filo di olio extravergine di oliva, prezzemolo e maggiorana. Non vi serve nient’altro per rendere questo contorno perfetto per accompagnare un secondo di carne o di pesce, in ogni occasione. Tante verdure di stagione in una sola pietanza! Ottimo davvero!