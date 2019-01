Le melanzane sono ortaggi dalle molteplici varietà: lunghe, tonde, chiare, bianche, striate, facili da trovare sui banchi dei mercati in estate e in inverno. Sono molto versatili in cucina e facili da cucinare: fritte, in padella o al forno. Le melanzane light in padella di Grazia, sono un contorno mediterraneo, colorato e profumato con aglio e prezzemolo, facilissimo da realizzare, davvero leggero e molto salutare. È ottimo da gustare caldo ma anche tiepido o freddo. Volete sapere come cucinare le melanzane light in padella? Seguite la semplice ricetta di Grazia e vedrete che bontà!

30 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

2 melanzane medie

2 pomodori perini

1 mazzetto prezzemolo

1 spicchio aglio

q.b. olio extravergine d'oliva

q.b. peperoncino in polvere

q.b. sale

Come preparare le melanzane light in padella

1) Preparate gli ingredienti. Lavate e asciugate 2 melanzane medie, eliminate le estremità e riducetele a tocchetti di uguali dimensioni. Lavate anche 2 pomodori perini e tagliateli a dadini.

2) Cuocete le melanzane. Rosolate 1 spicchio d’aglio spellato e schiacciato, in una padella antiaderente con un filo di olio extravergine di oliva ed eliminatelo quando comincia a dorarsi. A questo punto aggiungere le melanzane e 1 presa di sale e cuocete a fuoco vivace per 10 minuti, rimestando di tanto in tanto e facendo attenzione che il tutto rimanga sempre un po’ umido e non si asciughi troppo. Se si dovesse asciugare troppo, aggiungete qualche cucchiaio d’acqua tiepida in modo da poter cuocere le melanzane a puntino.

3) Completate. Unite alle melanzane i pomodori a cubetti e una spolverata abbondante di peperoncino in polvere. Proseguite la cottura per altri 5 minuti, poi spegnete e profumate con abbondante prezzemolo tritato. Servite subito.