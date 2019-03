Le melanzane fritte in padella di Grazia sono un contorno molto appetitoso, semplice e veloce da realizzare; ideali da abbinare a piatti di carne o di pesce. Sono così croccanti e stuzzicanti che possono essere un'alternativa alle solite le chips di patate, quindi perfette da servire per un aperitivo, accompagnate da un bicchiere di vino. Le melanzane fritte in padella piacciono a tutti agli amanti delle verdure ma anche a coloro che solitamente non le apprezzano tanto, come i bambini. Provatele subito!

Ingredienti

300 gr melanzane

q.b. farina

q.b. sale

q.b. olio per friggere

Come preparare le melanzane fritte in padella



1) Prendete una melanzana di circa 300 gr, lavatela, asciugatela ed eliminate le estremità. Affettatela con una mandolina o un’affettatrice per ricavare delle fette di 3-4 mm di spessore.

2) Passate le fette nella farina e scuotetele in un colino per eliminarne l’eccesso. Versate un dito d’olio per friggere in una padella con i bordi alti e il fondo spesso, riscaldatelo bene e tuffate le fette di melanzane infarinate un po’ alla volta.

3) Scolate le fettine di melanzane quando sono ben croccanti e dorate, e man mano disponetele in un unico strato su un piatto foderato con carta assorbente, in modo che perdano l’olio in eccesso; tenetele in forno caldo ma spento, in modo da mantenerle calde fino al momento di servirle. Salate le melanzane fritte in padella poco prima di portarle a tavola.