Fresca e salutare l'insalata è un ottimo contorno da consumare a crudo, perfetta per accompagnare ogni tipo di secondo piatto. L'insalatina di ravanelli è facile da preparare e pronta in soli 20 minuti, non necessita di cottura ed è molto originale nell'unione dei sapori, infatti il dolce del melone si sposa perfettamente con il sapore lievemente piccante dei ravanelli, donando al piatto particolarità.