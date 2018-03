Un contorno molto sfizioso, adatto anche al picnic e ai pranzi veloci come piatto unico, accompagnato da una bruschetta rustica. L'insalata di fagiolini, patate e uova è una ricetta semplicissima e salutare poiché fatta solo di ingredienti genuini

45 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

500 gr fagiolini verdi

400 gr patate

4 uova

20 gr capperi sott'aceto

2 mazzetti prezzemolo

2 cucchiai aceto bianco

4 cucchiai olio extravergine di oliva

qb sale

Come preparare l'insalata di fagiolini, patate e uova





1) Lavate 500 gr di fagiolini verdi e spuntateli. Sbucciate poi 400 gr di patate, lavatele, asciugatele e poi affettatele finemente. Cuocete le fette di patata per 8-10 minuti e, dopo averle scolate, tenetele al caldo.

2) Nella stessa acqua delle patate, cuocete anche i fagiolini per circa 6 minuti. Mentre le verdure sono in cottura, rassodate 4 uova per 9 minuti citca. Quindi, scolate tutto e lasciate raffreddare. In una terrina, mettete le uova sgusciate insieme a patate e fagiolini.

3) In una ciotolina, amalgamate 20 gr di capperi sott'aceto sgocciolati e tritati con 2 mazzetti di prezzemolo tritato, un po' di sale, 2 cucchiai di aceto bianco e 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Mescolate e condite con l'emulsione l'insalata.