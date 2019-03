Un contorno di fresca verdura cruda e golose palline di caprino ricoperte di frutta secca, all'insegna di un contorno originale e sfizioso. La cruditè di verza e ravanelli al formaggio è facile da preparare, non necessita di cottura ed è pronta in soli 30 minuti. E' un piatto leggero e vegetariano ideale da portare in tavola nel periodo caldo estivo.