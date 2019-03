Un saporito contorno di verdura guarnita con scaglie di formaggio e frutta secca, è molto saporito e leggerissimo, perfetto per accompagnare secondi di carne. Le coste lesse insaporite al burro e formaggio sono facili da preparare e pronte in solo mezz'ora, con pochi e semplici ingredienti avrete un piatto delizioso e vegetariano.

30 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

30 gr burro

800 gr costa

40 gr noce gherigli

qb sale

qb pepe

25 gr parmigiano





Come preparare le coste lesse insaporite al burro e formaggio





1) Prendete un cespo da 800 gr di coste, togliete le foglie esterne, lavatela e dividete le foglie dal gambo, eliminate i filetti e metteteli a lessare in una pentola d'acqua bollente salata per 5 minuti, poi unite le foglie e lasciate cuocere ancora per 1 minuto.

2) Scolate tutto e mettete una padella con 30 gr di burro sul fuoco, mettete a rosolare i gambi delle coste, insaporite con una presa di sale e lasciate cuocere con il coperchio per 10 minuti, bagnando con acqua calda se necessario. Unite poi le foglie spezzettate e lasciate cuocere ancora per 5 minuti

3) Unite in padella 40 gr di gherigli di noce, 25 gr di parmigiano in scaglie e una macinata di pepe, mescolate e fate insaporire bene, poi spegnete e servite.