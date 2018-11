Il contorno di zucca gialla, pomodori e patate è un vero concentrato di salute ed energia. Ed è anche un modo diverso di mangiare la verdura. Si abbina benissimo sia a secondi piatti di carne, come arrosti, sia al branzino cotto al forno



90 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

500 gr zucca gialla pulita

350 gr scalogni

3 pomodori perini

4 patate novelle

4 rametti timo

3 dl brodo vegetale

30 gr grana grattugiato

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

Come preparare il contorno di zucca gialla, pomodori e patate





1) Tagliate 500 gr di zucca gialla a fette con uno spessore di 0,5 cm, lavate dunque 3 pomodori perini e fateli a fettine non molto sottili. Sbucciate ora 4 patate novelle, lavatele e, una volta asciugate, riducetele a fette di 3-4 mm di spessore.

2) Fate cuocere al vapore tutte le verdure ma separatamente, per circa 5 minuti. Intanto sbucciate 350 gr di scalogni, lavate e asciugate bene 4 rametti di timo.

3) Fate scaldare in un tegame 5 cucchiai d'olio extravergine d'oliva, aggiungete gli scalogni, il timo sfogliato, un po' di sale e 3 dl di brodo vegetale. Coprite e fate cuocere a fuoco lento per 10 minuti. Scolate gli scalogni dal fondo di cottura e mettete il fondo da parte.

4) Mettete gli scalogni in una teglia da forno di 25 X 20 cm, disponetevi sopra la zucca a file ordinate, i pomodori e le patate. Aggiungete il fondo di cottura degli scalogni filtrato, aggiustate di sale e fate cuocere in forno già caldo a 180° C per 35 minuti. Spolverizzate con 30 gr di grana padano grattugiato.