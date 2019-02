La scapece è un metodo antichissimo usato in cucina per conservare più allungo gli alimenti, in particolare gli ortaggi, ma anche alcuni pesci poveri, dopo frittura. Aceto, olio extravergine di oliva e menta sono gli ingredienti base della scapece; quella napoletana con le zucchine è la più conosciuta. La scapece di Grazia è fatta con le melanzane: una variante originale e davvero gustosa, con passata di pomodoro, uvetta e caciocavallo Ragusano dop. È una ricetta elaborata ma tutto sommato, con un po’ di pazienza e un’attenta lettura, risulta semplice da realizzare anche per chi è poco pratico di cucina. Se siete persone curiose e vi piace sperimentare, non c’è dubbio: questa è una ricetta che fa per voi!

60 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

4 melanzane

4 dl passata di pomodoro

30 gr uvetta

80 gr caciocavallo Ragusano Dop

1 gambo sedano

1 cipolla

1 ciuffo menta

2 cucchiai aceto di vino bianco

q.b. olio extravergine d'oliva

q.b. sale

Come preparare il contorno di melanzane a scapece



1) Lavate e asciugate 4 melanzane, riducetele a cubetti e friggetele in abbondante olio extravergine di oliva, scolatele e asciugatele su carta assorbente. Ammorbidite 30 gr di uvetta immergendola in una ciotola di acqua tiepida. Tegliate a listarelle 80 gr di caciocavallo Ragusano Dop.

2) Sbucciate 1 cipolla, affettatela e stufatelacon un filo di olio extravergine di oliva e un po’ d’acqua, se necessario, in un tegame adatto anche per la cottura in forno. Versate 4 dl di passata di pomodoro e cuocete il sugo per 20 minuti. Unite al sugo l’uvetta strizzata e le melanzane fritte e proseguite la cottura per 5 minuti. Regolate di sale e aggiungete qualche foglia di menta; alzate la fiamma, versate 2 cucchiai di aceto di vino bianco e lasciate sfumare.

3) Aggiungete le listarelle di caciocavallo e passate la preparazione in forno già caldo a 180°C per 10 minuti; Sfornate e lasciate raffreddare. Aggiungete, se vi piace, qualche altra fogliolina di menta e servite il contorno di melanzane a scapece a temperatura ambiente.