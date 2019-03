Fresco e leggero, questo piatto di verdurine dal condimento piacevolmente acidulo è perfetto per accompagnare secondi di carne o di pesce. Il contorno di carote è facile da preparare e ideale per tutte le occasioni, per velocizzare il tempo potete utilizzare un affettaverdura per tagliarle a bastoncini, ma in alternativa potete tagliarle a metà e poi in 2 con il coltello.