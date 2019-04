Piacevolmente tenere e dal sapore dolciastro, le carote in agrodolce sono un contorno pr piatti di carne o di pesce, favoloso. E' un piatto semplice da preparare, leggero e nutriente, adatto per tutte le occasioni, si abbinano perfettamente al sapore amarognolo delle olive taggiasche e il timo dona il suo aroma molto piacevole al palato.



40 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

4 cucchiaio/i aceto bianco

2 spicchio/i aglio

4 cucchiaio/i olio di oliva extravergine

70 gr olive taggiasche

qb sale

qb pepe

1 cucchiaio/i miele

1000 gr carota

qb timo





Come preparare le carote in agrodolce





1) Raschiate 1 kg di carote con un coltello, spuntatele, lavatele sotto l'acqua corrente e asciugatele con uno strofinaccio da cucina. Tagliatele a fette spesse mezzo cm in senso obliquo e tagliate a metà 2 spicchi d'aglio con la buccia.

2) Mettete 4 cucchiai di olio extravergine di oliva in una padella a scaldare, fate rosolare l'aglio e unite poi le carote e fatele saltare per 5 minuti a fiamma vivace. Abbassate la fiamma unite 70 gr di olive taggiasche e continuate a cuocere ancora per 5 minuti, scuotendo la padella.

3) Sciogliete 1 cucchiaio di miele in una ciotola con 4 cucchiai di aceto bianco e versatelo sulle carote, insaporite con una presa di sale e pepe e fate cuocere ancora per 10 minuti, facendo attenzione di lasciare le carote al dente. Unite le fglioline di timo, mescolate bene e spegnete la fiamma.

4) Setrvite le carote calde, nei singoli piatti.