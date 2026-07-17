Dalla storia d'amore con Erling Haaland alla scelta di vivere lontano dai riflettori: ecco chi è Isabel Haugseng Johansen

Il mondiale di calcio lo ha reso famoso. O forse lo era già da prima, essendo uno dei calciatori più forti al mondo, ma noi l'abbiamo conosciuto solo in queste settimane. Stiamo parlando di Erling Haaland, numero 9 della nazionale norvegese, diventato uno dei calciatori più seguiti del pianeta... e ovviamente la curiosità nei confronti della sua vita privata è cresciuta di pari passo.

In molti, infatti, si sono interrogati sulla sua vita privata, curiosi di sapere di più sulla sua relazione con Isabel Haugseng Johansen.

Eppure, a differenza di molte altre coppie del mondo dello sport, il bomber del Manchester City e la sua compagna hanno sempre scelto una strada diversa: pochissime apparizioni pubbliche, nessuna esposizione mediatica e una relazione vissuta con grande discrezione.

Negli ultimi tempi, però, Isabel Haugseng Johansen (che su Instagram ha quasi 2 milioni di follower) è finita sempre più spesso sotto i riflettori, complice la nascita del primo figlio della coppia e le immagini che la ritraggono sugli spalti a tifare per Haaland durante gli appuntamenti più importanti della sua carriera. Ma chi è davvero la donna che da anni condivide la vita del campione norvegese?

Ecco tutto quello che sappiamo su Isabel Haugseng Johansen.

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Quella tra Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen è una storia d'amore che dura da molti anni

Se c'è una caratteristica che distingue la relazione tra Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen, è la sua normalità.

I due si conoscono infatti fin da quando erano adolescenti e vivevano entrambi a Bryne, una piccola cittadina nel sud-ovest della Norvegia. Hanno frequentato la stessa scuola e condiviso gli anni nelle giovanili del Bryne FK, il club dove Haaland ha mosso i primi passi nel calcio professionistico.

Secondo diverse ricostruzioni, l'amicizia si sarebbe trasformata in qualcosa di più soltanto alcuni anni dopo, quando la carriera del calciatore era già decollata. Da allora hanno costruito il loro rapporto lontano dall'attenzione dei media, scegliendo sempre la massima riservatezza.

Anche Isabel Haugseng Johansen ha lavorato anche lei nel mondo del calcio

Prima di diventare nota come compagna di Haaland, Isabel Haugseng Johansen aveva un legame diretto con il mondo dello sport.

Da ragazza ha infatti giocato a calcio nelle giovanili del Bryne FK, lo stesso club frequentato da Haaland. I dati della Federazione calcistica norvegese raccontano una carriera giovanile di 68 partite e 23 gol, numeri che testimoniano un percorso sportivo concreto, anche se mai sfociato nel professionismo ad alti livelli.

Pur non avendo intrapreso una carriera professionistica, lo sport è sempre rimasto una parte importante della sua vita e continua ancora oggi a seguire da vicino il percorso del compagno, accompagnandolo quando possibile nelle competizioni internazionali.

Questa passione condivisa è spesso indicata come uno degli elementi che hanno contribuito a rafforzare il loro rapporto negli anni.

Ha poi lasciato il calcio per costruire un percorso nel mondo della moda Negli ultimi anni, però, Isabel ha scelto di cambiare direzione. Dopo aver messo da parte il calcio, ha iniziato a costruirsi uno spazio nel mondo della moda, condividendo su Instagram immagini dedicate a fashion, beauty e viaggi. Un percorso che l'ha portata a ottenere le prime importanti collaborazioni nel settore: a inizio anno è apparsa sulla copertina della rivista norvegese KK ed è diventata ambasciatrice del marchio di gioielli Langgaard, con cui lancerà anche una collezione firmata da lei. Intervistata dal magazine norvegese MinMote, ha raccontato che la moda è sempre stata una delle sue passioni, anche se per molti anni il suo guardaroba è stato dominato dalle divise da calcio: «Direi di essere sempre stata interessata alla moda. Per tanti anni ho vissuto con i vestiti da calcio addosso... Oggi il mio stile riflette la mia personalità e il mio umore». Una dichiarazione che racconta bene la sua nuova fase professionale, sempre più orientata verso il lifestyle, ma senza rinunciare alla discrezione che continua a caratterizzarla. Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen hanno avuto un figlio Alla fine del 2024 è nato il primo figlio di Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen, una notizia che il calciatore aveva confermato con grande discrezione, senza rivelare particolari sulla nascita né condividere immagini del bambino. Anche dopo essere diventati genitori, entrambi hanno mantenuto lo stesso approccio che li ha sempre contraddistinti: proteggere il più possibile la propria vita familiare, evitando di trasformarla in un racconto pubblico. Una scelta sempre più rara tra le grandi celebrità dello sport.