Un cappuccino che sa di torta di zucca, profuma di spezie e gioca dalla parte del benessere: ricetta 100% vegetale, senza panna né zuccheri raffinati, con un potenziale effetto antinfiammatorio.

Nelle caffetterie americane è nato all’inizio degli anni Duemila come Pumpkin Spice Latte, spesso carico di sciroppi e panna. Oggi il cappuccino alla zucca e spezie arriva a casa vostra in una versione decisamente più leggera, ma altrettanto appagante.

Parliamo di una bevanda calda e cremosa che coccola come un dolce, ma ragiona come uno snack intelligente: zucca ricca di carotenoidi, mix di spezie dal potenziale antiossidante, latte vegetale al posto di latte intero e panna. E una ricetta pronta in cinque minuti reali, se avete la purea già pronta in frigo.

Cos’è il cappuccino alla zucca e spezie (e perché è diverso dal solito Pumpkin Spice Latte)

Il punto di partenza è lo stesso: l’idea di trasformare il gusto della classica torta di zucca americana in una tazza fumante. La versione da catena internazionale, però, prevede spesso sciroppi zuccherati, latte vaccino intero e panna montata.

Il cappuccino alla zucca e spezie in chiave "healthy" cambia le regole del gioco. La base è una piccola quantità di purea di zucca vera, non aroma artificiale, scaldata con un mix di cannella, zenzero, noce moscata, chiodi di garofano e vaniglia. A questa crema si aggiunge latte vegetale montato (mandorla o avena funzionano benissimo) e una tazzina di caffè espresso, oppure caffè d’orzo se preferite evitare la caffeina.

Niente panna, niente zuccheri raffinati obbligatori. Se serve un tocco dolce, basta un cucchiaino di sciroppo d’acero o un dattero frullato. Il risultato è una bevanda golosa, ma più digeribile e decisamente più interessante per chi prova a seguire una dieta antinfiammatoria.

Perché zucca e spezie sono alleate antinfiammatorie

La protagonista è lei, la zucca. È naturalmente ricca di carotenoidi, in particolare β-carotene, precursore della vitamina A, oltre che di polifenoli e fibre. Diverse review su riviste di nutrizione descrivono per questi composti un’attività antiossidante e un ruolo nel modulare i processi infiammatori di basso grado.

Uno studio del 2022 firmato da Buzigi e pubblicato su Critical Reviews in Food Science and Nutrition ha analizzato varie varietà di zucca. I ricercatori hanno visto che, dopo le normali cotture domestiche, la polpa mantiene una buona quota di carotenoidi provitamina A. Tradotto: cuocere la zucca al forno o al vapore per il cappuccino non azzera affatto i benefici.

Il secondo pilastro è il mix di spezie. Cannella, zenzero, noce moscata e chiodi di garofano sono ricchi di composti fenolici con attività antiossidante e potenziale azione antinfiammatoria. Non a caso, una nutrizionista intervistata da La Cucina Italiana inserisce proprio queste spezie tra gli ingredienti chiave dei menu di colazione antinfiammatoria.

Infine, il latte vegetale. Sostituendo latte intero e panna con bevande di mandorla o avena si riducono grassi saturi e calorie. Alcune ricette tradizionali di Pumpkin Spice Latte arrivano a circa 160 chilocalorie e oltre 20 grammi di zuccheri per tazza, secondo i calcoli nutrizionali pubblicati da diversi siti di cucina. La versione senza zuccheri raffinati e con dolcificante facoltativo è decisamente più gentile con glicemia e infiammazione di basso grado.

Ovviamente, parliamo di un aiuto, non di una cura. Il cappuccino alla zucca e spezie può dare una mano se inserito in uno stile di vita equilibrato, ma non sostituisce terapie né indicazioni del medico.

Ricetta del cappuccino alla zucca e spezie: la versione light 100% vegetale

Ingredienti per 1 tazza:

- 30 g di purea di zucca cotta

- 200 ml di latte vegetale (mandorla o avena)

- 1 tazzina di caffè espresso o di caffè d’orzo

- mezzo cucchiaino in totale di mix di spezie: cannella, zenzero, noce moscata, chiodi di garofano, vaniglia

- 1 cucchiaino di sciroppo d’acero, facoltativo

Per la purea, basta cuocere una fetta di zucca al forno o al vapore finché è morbida. Schiacciatela con la forchetta fino a ottenere una crema liscia; il resto potete usarlo per vellutate, pancake o porridge.

Preparazione:

1. In un pentolino unite purea di zucca, spezie e, se volete, sciroppo d’acero. Scaldate a fuoco molto basso per un minuto, mescolando: così gli oli essenziali delle spezie si sprigionano al meglio.

2. Versate il latte vegetale, portate quasi a bollore e spegnete.

3. Montate il composto con un montalatte o un piccolo frullino finché diventa cremoso e leggermente spumoso.

4. Versate il caffè sul fondo della tazza, aggiungete delicatamente il latte alla zucca e completate con una spolverata di cannella.

Per una versione serale o per i bambini, eliminate il caffè e aumentate di poco latte e zucca: diventa un "latte speziato alla zucca" rassicurante e senza caffeina. Chi ama le bevande funzionali può aggiungere un pizzico di curcuma e una punta di pepe nero, richiamando l’idea del golden milk. All’inizio dell’autunno funziona anche freddo: stesso procedimento, poi ghiaccio e shaker.

Come inserirlo in una routine davvero antinfiammatoria

Il cappuccino alla zucca e spezie dà il meglio se non è l’unico tocco sano della giornata. In una colazione antinfiammatoria può accompagnare un porridge di avena con frutta secca e semi, oppure una fetta di pane integrale con hummus o crema di mandorle, più frutta fresca di stagione.

Quanto spesso berlo? Gli esperti di nutrizione ricordano che conta il quadro generale più che il singolo alimento. Potete gustarlo anche alcune volte alla settimana, alternandolo al caffè tradizionale o ad altre bevande calde a base di spezie.

Un’ultima nota di buon senso. Chi è sensibile alla caffeina, è in gravidanza o allattamento dovrebbe confrontarsi con il proprio medico sul consumo di caffè, anche se in versione "healthy". E chi soffre di gastrite importante o assume farmaci particolari deve fare attenzione alle spezie molto concentrate. Per tutte le altre, questo cappuccino è una coccola che scalda, profuma la cucina e manda un messaggio chiaro al corpo: vi state volendo bene, senza rinunciare al piacere.