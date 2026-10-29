Ci sono coppie che sembrano fatte apposta per stare insieme. Anche nella moda. Eccone cinque su cui scommettere a occhi chiusi.

Questione di feeling. Nel guardaroba, come nella vita, esistono sodalizi particolarmente riusciti. Intese che sembrano resistere a tutto - stagione dopo stagione, tendenza dopo tendenza - e che riescono a trasformare anche i capi più ordinari in vere e proprie fashion uniform.

Basti pensare, ad esempio, all’accoppiata “jeans e blazer”, inossidabile emblema dello stile effortless. O al binomio composto da pantaloni sartoriali e maxi pull, un grande classico in grado di coniugare alla perfezione eleganza e comfort. O ancora, al match collaudatissimo - eppure sempre attuale - che vede protagonisti il trench e l’abito midi.

La lista potrebbe ancora continuare. E per fortuna, aggiungeremmo. Ecco cinque combo da cui partire, insieme a qualche dritta di styling per sfruttarne al massimo il potenziale.

Jeans + blazer

Senza dubbio tra le coppie più longeve dei nostri armadi, l’abbinata composta da jeans e blazer ha dalla sua una versatilità difficile da eguagliare. Le opzioni di indosso sono praticamente infinite, così come le occasioni d’uso: basta cambiare sottogiacca e accessori per trasformare completamente l’insieme. Noi abbiamo optato per un look dal mood spiccatamente autunnale, con top in cashmere e mocassini dai toni burgundy.

Blazer doppiopetto in lana con motivo a quadri BLAZÉ MILANO, jeans a gamba ampia GAS, top in cashmere con maniche a tre quarti Loulou De Saison, mocassino in pelle con moneta dorata G.H.BASS

Credits: blaze-milano.com, press office, louloudesaison.com

Blusa bon ton + gonna di pelle

La prima è un’icona dello stile ladylike, la seconda ha un'attitudine decisamente grintosa: a prima vista, la blusa con fusciacca e la gonna di pelle sembrano due capi agli antipodi. Eppure, indossate insieme, funzionano a meraviglia. Un gioco di contrasti da assecondare con stivali alti al ginocchio e orecchini gold, che risulta femminile e cool al tempo stesso.

Blusa in raso con fusciacca MARINA RINALDI, gonna tubino in jersey spalmato effetto pelle MAX MARA, orecchini placcati oro con cristalli ARISTOCRAZY, stivale al ginocchio in pelle stretch con tacco a blocco A.EMERY

Credits: it.marinarinaldi.com, it.maxmara.com, aristocrazy.com, aemery.com

Trench + abito midi

Non c’è autunno senza trench! Il classico modello doppiopetto in gabardine rappresenta un alleato di stile intramontabile. E, in combo con l’abito midi, si dimostra capace di risolvere il fatidico dilemma del «cosa mi metto?» ogni volta che ci ritroviamo a corto di idee. L’abbinamento da provare? Quello con stivaletti e maxi bag, da scegliere preferibilmente in un colore a contrasto per aggiungere una nota eclettica all'outfit.

Trench doppiopetto dal fit oversize THE FRANKIE SHOP, vestito stampato con maniche raglan RODEBJER, borsa a mano in pelle con tracolla removibile BORBONESE, stivaletti stringati BALAGAN

Credits: eu.thefrankieshop.com, rodebjer.com, borbonese.com, balaganstudio.com

Pantaloni sartoriali + maxi pullover

Un binomio che non tradisce mai. Con pantaloni sartoriali e maglione oversize è praticamente impossibile sbagliare. A patto di scegliere i complementi giusti. Per evitare un effetto troppo basic, puntate su un paio di décolleté a punta e una borsa dalla texture animalier: due dettagli che conferiscono un tocco sofisticato all'outfit, senza comprometterne l'aplomb disinvolto.

Pullover a V in maglia ZARA, pantaloni sartoriali con gamba larga e pince in vita WEEKEND MAX MARA, pouch effetto croc MANGO, décolleté a punta con tacco midi REFORMATION

Credits: zara.com, it.weekendmaxmara.com, shop.mango.com, thereformation.com

Camicia + gilet in maglia

Un po’ grandpa, un po’ nerd, ma anche preppy: la coppia “camicia e gilet in maglia” spopola su Instagram e TikTok anche se, a ben vedere, non è certo una novità. Anzi, si tratta di un altro di quegli abbinamenti che le mode non riescono a scalfire. Un evergreen da reinterpretare con gonna a pieghe e sneakers, per un look dall’estetica nostalgica ma non troppo.

Camicia Oxford in cotone H&M, gilet in misto lana jacquard PIOMBO IN OVS, gonna plissé in misto lana MSGM, sneaker in pelle e suede ALOHAS

Credits: 2.hm.com, ovs.it, shop-msgm.com, alohas.com