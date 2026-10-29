Dal nuovo logo al manifesto “An Authentic Journey”, il brand inaugura una nuova fase che mette al centro la propria identità. Per presentare questo nuovo capitolo, Pennyblack ci ha trasportato in un viaggio speciale tra passato e futuro, foliage e vecchi sentieri, a bordo di un treno vintage.





Rinnovarsi significa, a volte, tornare alle origini per riscoprire ciò che ci rende unici. È da questa consapevolezza che Pennyblack riparte per inaugurare un nuovo capitolo della propria storia. In occasione della Fall-Winter 2026, il brand presenta un rebranding che va oltre l'evoluzione estetica e diventa l'occasione per riaffermare la propria identità, reinterpretando il passato attraverso un linguaggio contemporaneo e uno sguardo rivolto al futuro.

Fondato nel 1978, Pennyblack deve il suo nome al Penny Black, il primo francobollo della storia. Un simbolo che, fin dagli esordi, ha evocato connessioni, scoperte e movimento, ispirando l'immaginario del marchio. Oggi, proprio il viaggio torna protagonista della sua narrazione, diventando il filo conduttore di una trasformazione che coinvolge l'identità visiva, le collezioni e l'esperienza del brand.

Al centro c'è il nuovo logo, una reinterpretazione moderna del segno originario, più essenziale e attuale, ma ancora legata alla memoria del marchio. Accanto debutta un nuovo timbro che richiama l'universo delle partenze e delle destinazioni, accompagnato da un monogram inedito, introdotto per la prima volta come elemento distintivo dell'identità Pennyblack.

A racchiudere questa visione è il manifesto “An Authentic Journey”, un invito a vivere la moda come espressione personale e libera. Il viaggio diventa così la metafora di un percorso individuale, fatto di esperienze e scoperte, nel quale lo stile accompagna ogni donna senza imporre regole. L'obiettivo è costruire un guardaroba autentico, versatile e senza tempo, capace di adattarsi alla quotidianità e di superare i confini delle singole stagioni.

In questa nuova ottica, la collezione Fall-Winter 2026, guarda agli archivi del brand per reinterpretarne i codici in chiave attuale: la proposta ruota attorno a capi iconici e wardrobe staples, con un'attenzione particolare al tailoring rilassato, ai capispalla distintivi e alla maglieria ricercata. Un approccio che privilegia la versatilità e un'eleganza essenziale, pensata per accompagnare la vita di tutti i giorni.



Tutti a bordo del Pennyblack Express



E per farci entrare nel mondo del nuovo Pennyblack il brand ha organizzato un'esperienza speciale: una giornata a bordo del Pennyblack Express, un treno storico delle Ferrovie dello Stato, che ha trasportato stampa, talent e persone del marchio, giunte da ogni parte d'Italia, alla scoperta del piacere di viaggiare secondo ritmi antichi, perdendosi tra paesaggi colorati dall'autunno, alla volta di una meta tutta da scoprire.



Il Pennyblack Express ha lasciato il binario 18 della Stazione Centrale alle 9,30 del 22 ottobre con i suoi entusiasti 250 passeggeri. A bordo, tra sedili in legno, vecchi arredi e atmosfere vintage, abbiamo fatto un tuffo nel passato, godendoci un nuovo ritmo, scandito dal passaggio del treno nella pianura, tra case, parti e campi, fino ad addentrarci su binari poco battuti, tra radure e...vigneti!





Durante il viaggio gli ospiti sono stati invitati a riscoprire un gesto "antico": scrivere una cartolina, da imbucare poi in una cassetta postale a bordo e che verrà affrancata e spedita successivamente. Non è un caso: il treno, come ci hanno svelato, in origine era adibito proprio alla consegna della posta! Un ricordo che si fonde con la storia di ognuno di noi, quando scegliere e scrivere le cartoline da spedire agli amici, era uno dei momenti "clou" delle nostre vacanze.



Ma il viaggio prosegue tra i colori dell'autunno e paesaggi inaspettati: il treno infatti corre su binari riservati proprio alle tratte dei treni storici di FS, svelandoci scorci inediti e inattesi.

Neanche il tempo di perdersi nel foliage che il Pennyblack Express giunge a destinazione: siamo arrivati a Paratico, comune sul lago d'Iseo dove ci attende una lunghissima tavolata sotto la pensilina del binario.



Dopo un veloce aperitivo a base con le bollicine di Prosecco della Franciacorta, prendiamo posto e ci gustiamo un pranzo all'aperto con vista sul treno, il tutto sotto un caldo sole d'ottobre e sulle note swing della band Boom Boom Brothers. Ma è già ora di tornare in carrozza, il fischio del capostazione ci richiama e siamo pronti al viaggio di ritorno.



Tra un'occhiata alle mail, qualche chiacchiera e un po' di relax con lo scorrere del paesaggio dal finestrino, lo speciale treno di Pennyblack ci riporta in Stazione Centrale. Non prima però di aver personalizzato la nostra tote bag con una serie di patch, ultimo souvenir di questo viaggio.

Il nuovo Pennyblack online e offline

Ovviamente il "viaggio" di Pennyblack prosegue anche online: rilanciato alla fine di maggio, il sito pennyblack.com diventa come un'estensione dell'universo del brand, con un'esperienza più immersiva e contemporanea in cui storytelling, contenuti editoriali e shopping convivono.

Ma anche i negozi si preparano a riflettere il cambiamento attraverso un nuovo retail concept. Materiali materici, superfici texturizzate e una palette calda, arricchita da accenti cromatici inattesi, caratterizzano ambienti fluidi e armoniosi, pensati per adattarsi sia ai negozi sia ai corner. Il progetto ha debuttato a settembre 2026 con tre aperture a Lonato, Casalecchio e Assago. Ma è solo l'inizio...!