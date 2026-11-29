Cinque antipasti di Natale da fare il giorno prima, pensati per liberarvi dai fornelli il 25 mattina e tenere alto l’effetto wow anche se il primo piatto dovesse dare forfait.

Fra Vigilia e pranzo di Natale il rischio è sempre lo stesso: passare la mattina in affanno tra forno, pentole e campanello che suona. Gli antipasti di Natale da fare il giorno prima sono il modo più semplice per respirare, accogliere gli ospiti con calma e non rinunciare a niente del menù.

Abbiamo raccolto cinque idee furbe, tutte preparabili con 24 ore di anticipo: ci sono antipasti freddi, torte salate sostanziose e stuzzichini scenografici. L’obiettivo è uno solo: meno tempo ai fornelli, più tempo con chi amate, sapendo che anche se il primo fa tardi il pranzo è comunque salvo.

Perché preparare gli antipasti di Natale il giorno prima

Giocare d’anticipo sugli antipasti significa liberare spazio mentale e fisico quando serve davvero. Mentre controllate il brodo, affettate l’arrosto di manzo o finite di glassare il dolce, i vassoi sono già pronti in frigorifero.

Significa anche potervi sedere all’aperitivo con gli altri, invece di fare avanti e indietro dalla cucina. E, se organizzate bene le dosi, bastano tre-quattro antipasti di Natale da fare il giorno prima per un pranzo completo senza piatti lasciati a metà.

Le regole d’oro degli antipasti di Natale da fare il giorno prima

Per evitare intoppi servono poche regole chiare: scelta delle ricette giuste, buona conservazione e qualche accortezza sulla sicurezza alimentare.

Scegliere le ricette giuste

Per il giorno prima puntate su antipasti freddi, torte salate di pasta sfoglia o brisée, mousse di formaggio, paté, insalata russa, insalate di mare o di carne. Meglio evitare fritti espressi, crostacei crudi e sfoglie già farcite che in frigo perderebbero tutta la croccantezza.

Conservazione e tempi

Le torte salate si possono preparare la Vigilia pomeriggio e conservare in frigorifero, ben coperte, per 1-2 giorni. Paté e mousse vanno in contenitori ermetici, sempre in frigo. Insalata russa e insalate di mare si fanno il giorno prima, coperte con pellicola a contatto. Biscotti salati e grissini resistono fino a due giorni in scatola chiusa, fuori frigo.

Sicurezza alimentare in breve

Secondo il Ministero della Salute il frigorifero dovrebbe stare intorno ai 4 °C per conservare in sicurezza gli alimenti deperibili. Piatti con uova, maionese e pesce cotto non andrebbero lasciati a temperatura ambiente per più di due ore. Durante il servizio alternate i vassoi, rimettendo in frigo quelli che non si stanno consumando.

5 antipasti di Natale da fare il giorno prima che vi salvano il pranzo

Palline di caprino, uva e frutta secca

Antipasto vegetariano, naturalmente senza glutine se scegliete solo frutta secca e semi. Il giorno prima formate delle palline di caprino intorno agli acini d’uva e rotolatele in pistacchi, melagrana e semi misti. Fatele riposare almeno 12 ore in frigo; il giorno stesso vi basta impiattarle.

Uova ripiene al salmone affumicato

Perfette per chi ama il pesce e non vuole rinunciare al classico salmone delle Feste. La Vigilia rassodate le uova, frullate tuorli, salmone affumicato e formaggio spalmabile, poi farcite i mezzi albumi. Conservate in frigo coperti e il 25 aggiungete erba cipollina o pepe rosa per decorare.

Cestini croccanti con insalata russa

I cestini di pasta brisée o sfoglia trasformano l’insalata russa del giorno prima in un antipasto elegante in versione boccone. Il 24 cuocete i gusci negli stampini e preparate l’insalata, coperta con pellicola. Il 25 riempite i cestini poco prima di servire, così resteranno croccanti e senza rischio che si ammorbidiscano.

Torta salata al salmone e patate "salva-pranzo"

Una torta salata ricca, con base di sfoglia o brisée, salmone e patate lesse, tagliata a quadrotti, può reggere da sola anche se il primo piatto salta. Cucinatela la Vigilia, lasciatela raffreddare e tenetela in frigo. Il giorno dopo scaldatela pochi minuti o servitela a temperatura ambiente.

Tronchetto salato di Natale senza cottura

Per colpire l’occhio senza stress c’è il tronchetto salato: fette di pane per tramezzini sovrapposte, farcite con ricotta o robiola e salmone oppure prosciutto cotto, poi arrotolate strette. Avvolgete il rotolo nella pellicola e lasciatelo in frigo tutta la notte. Il 25 decoratelo come un vero tronco.