Secondo diverse ricerche sull’igiene domestica, gli oggetti che maneggiamo di continuo possono ospitare migliaia di batteri per centimetro quadrato. Smartphone, telecomandi, maniglie: il problema è noto, e molti di voi hanno già adottato una routine di pulizia più attenta.

Manca però un grande dimenticato: il mazzo di chiavi. Le chiavi di casa, dell’auto o dell’ufficio vivono in tasche e borse poco pulite, cadono a terra, passano di mano in mano, ma quasi nessuno pensa a detergere davvero questo piccolo oggetto che tocchiamo decine di volte al giorno.

Eppure basta poco: uno spruzzino di aceto bianco e pochi minuti alla settimana per ridurre lo sporco e parte dei germi che viaggiano con le vostre chiavi. In questo articolo capirete perché funziona, come usarlo in pratica e ogni quanto è davvero utile farlo.

Le chiavi: l’oggetto insospettabilmente più sporco che portate con voi

Pensate al percorso quotidiano delle vostre chiavi: dal fondo della borsa al bancone del bar, dal tavolo dell’ufficio al pavimento del garage. Poi rientrate, le afferrate per aprire la porta e subito dopo toccate interruttori, maniglie, telecomandi, il frigorifero.

In questo continuo passaggio trasferite microrganismi da un ambiente all’altro, senza accorgervene. Non serve trasformarsi in maniache dell’igiene, ma riconoscere che le chiavi sono veri "mezzi pubblici" per i batteri aiuta a dare un senso a un gesto semplice come pulirle con regolarità.

Perché usare aceto bianco sulle chiavi (e quali limiti ha)

L’aceto bianco è una soluzione di acido acetico intorno al 5-6 per cento: economico, facilmente reperibile, già presente in quasi tutte le cucine. La sua natura leggermente acida scioglie residui di sporco, sudore, tracce di calcare e aiuta a eliminare parte degli odori sgradevoli che le chiavi possono trattenere.

In più l’aceto bianco, proprio grazie all’acidità, contribuisce a ridurre una parte della carica batterica sulla superficie delle chiavi, soprattutto se lo lasciate agire qualche minuto prima di asciugare. Tuttavia gli esperti di igiene ricordano che è un detergente, non un disinfettante registrato: non sterilizza le chiavi come farebbe un prodotto specifico.

Se in casa avete persone fragili o malate e dovete disinfettare alcune superfici, le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità privilegiano prodotti a base di cloro o di alcol etilico al 70 per cento. L’aceto resta comunque un alleato utile per la pulizia quotidiana delle chiavi, quando l’obiettivo è soprattutto ridurre sporco e microbi che viaggiano con voi.

Metodo rapido: spruzzare aceto bianco sulle chiavi

Per una detersione lampo dopo mezzi pubblici o giornate intense basta un piccolo spruzzino e pochi secondi, a patto che le chiavi siano solo in metallo e senza elettronica.

Riempite lo spruzzino con una parte di aceto bianco e due parti di acqua. Tenete le chiavi sopra il lavandino e spruzzate due o tre volte su entrambi i lati. Asciugate subito con un panno pulito, insistendo sui denti, e lasciate poi asciugare all’aria.

Questo gesto può essere ripetuto anche più volte alla settimana, ogni volta che sentite le chiavi particolarmente sporche.

Il bagno settimanale in aceto per una pulizia più profonda

Una volta alla settimana potete concedere alle chiavi in metallo un piccolo bagno in acqua calda e aceto bianco, per rimuovere lo sporco che lo spray non riesce a sciogliere.

Separate, se possibile, le chiavi solo in metallo da portachiavi delicati. Preparate una ciotola con due terzi di acqua calda e un terzo di aceto, poi immergete le chiavi per tre-cinque minuti. Risciacquate bene sotto l’acqua, asciugate con cura con un panno morbido e lasciate le chiavi qualche minuto su carta assorbente.

Non lasciatele a bagno per ore e non usate questo metodo su chiavi già arrugginite: in questi casi limitatevi a un panno appena umido e a un’asciugatura rapidissima.

Ogni quanto farlo e gli errori da evitare

La regola pratica è semplice: una pulizia rapida con spray ogni volta che sentite le chiavi particolarmente "vissute", e almeno un bagno completo alla settimana. Se le condividete con altre persone o vi cadono spesso a terra, potete aumentare la frequenza; se sono chiavi di uso occasionale, può bastare ogni due settimane.

Per evitare danni, tenete a mente qualche accortezza importante.

Niente liquidi nella serratura. Non infilate mai una chiave bagnata nel cilindro e non versate soluzioni di aceto nella toppa: l’umidità favorisce ruggine e blocchi.

Non infilate mai una chiave bagnata nel cilindro e non versate soluzioni di aceto nella toppa: l’umidità favorisce ruggine e blocchi. Attenzione a badge e chiavi elettroniche. Per telecomandi auto, chiavi smart e tessere magnetiche usate solo un panno appena inumidito con poca soluzione di aceto e acqua oppure con alcol al 70 per cento, senza far entrare liquidi nei punti di giunzione.

Per telecomandi auto, chiavi smart e tessere magnetiche usate solo un panno appena inumidito con poca soluzione di aceto e acqua oppure con alcol al 70 per cento, senza far entrare liquidi nei punti di giunzione. Non esagerate con l’aceto. Usarlo puro e troppo spesso su chiavi delicate può accelerare la corrosione: meglio la diluizione e il tempo di contatto breve.

Usarlo puro e troppo spesso su chiavi delicate può accelerare la corrosione: meglio la diluizione e il tempo di contatto breve. Niente aspettative miracolose. L’aceto aiuta a pulire e a ridurre parte dei microbi, ma non sostituisce un disinfettante certificato quando servono misure più rigorose.