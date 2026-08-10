Pesce al forno la sera, forno che puzza di pesce la mattina dopo: scena già vista. Lo stesso vale per lasagne, fritti, stufati. Anche dopo avere pulito, quel sentore di “cena di ieri” resta aggrappato alle pareti dell’elettrodomestico.

Per questo sui social stanno circolando mille video che consigliano di mettere foglie di menta nel forno o nel microonde spenti. Non è magia, e non è nemmeno un rito scaramantico: è un piccolo trucco di chimica domestica. Funziona davvero come deodorante naturale, ma con qualche accortezza precisa su come farlo e su cosa aspettarsi.

Perché la menta funziona contro i cattivi odori nel forno

La menta, soprattutto la menta piperita (Mentha piperita), è ricchissima di oli essenziali come mentolo e acido rosmarinico. Sono molecole molto volatili: appena la temperatura sale un po’, tendono a evaporare e a diffondersi nell’aria.

Nel forno o nel microonde spenti, ma ancora leggermente tiepidi, queste sostanze si liberano lentamente dalle foglie e riempiono la cavità interna. L’ambiente è piccolo e chiuso, quindi l’aroma resta concentrato e si “aggancia” alle superfici, coprendo l’odore di pesce, fritto, grasso o piatti molto speziati.

Attenzione però al verbo: la menta copre e attenua, non “cancella” la causa del cattivo odore. Come ricordano i divulgatori scientifici di Geopop parlando di forni e microonde, il problema sono i grassi ossidati e i composti organici volatili (i famosi VOC) che si fissano su pareti e resistenze. Per quelli, la vera soluzione resta la pulizia, con detergenti specifici o bicarbonato e simili.

Come usare le foglie di menta in forno e nel microonde spenti

Preparazione delle foglie e del contenitore

Per un risultato decente servono foglie profumate. Meglio se fresche e di menta piperita, che ha un aroma più intenso della mentuccia comune. Lavatele sotto l’acqua corrente, poi asciugatele benissimo con carta da cucina o un panno: meno umidità lasciate in giro, minore è il rischio di condensa e muffe.

Mettete le foglie in un contenitore aperto, tipo tazza o barattolo senza coperchio, e appoggiate il tutto su una teglia. Evitate barattoli ermetici: intrappolano l’umidità e rendono il trucco molto meno efficace.

Nel forno tradizionale

Dopo avere cucinato e, idealmente, passato una spugna rapida per togliere i residui visibili, aspettate che il forno non sia più rovente ma solo tiepido. Inserite la teglia con la tazza di menta, chiudete lo sportello e dimenticatevelo per alcune ore, meglio tutta la notte.

Durante questo tempo le foglie rilasciano gradualmente gli oli essenziali che si diffondono nella cavità chiusa. Al mattino togliete il contenitore, controllate che non siano cadute foglie sul fondo e solo dopo riaccendete il forno.

Per intensificare il profumo potete aumentare la quantità di menta o schiacciare leggermente le foglie con il dorso di un cucchiaio. Qualcuno aggiunge anche una scorza di limone, grande e facile da rimuovere, sempre a forno spento.

Nel forno a microonde

Qui le regole di sicurezza sono ancora più rigide. Prima di tutto pulite piatto girevole e pareti interne dai residui di cibo. Mettete le foglie di menta in una tazza di vetro o ceramica (niente metallo, anche se il microonde resterà spento è meglio non creare abitudini rischiose) e posizionatele al centro del piatto.

Chiudete lo sportello e lasciate la tazza lì per 2-4 ore, o anche per la notte. Il principio è lo stesso: cavità piccola e chiusa, aroma che si concentra. Prima di usare di nuovo il microonde, rimuovete la tazza e verificate che non ci siano foglie sparse.

Domanda ovvia: potete accendere il microonde con dentro la menta? Meglio di no. Le foglie secche possono bruciare e fare fumo, e non è il tipo di “profumo” che volete in cucina.

Benefici, limiti e domande frequenti

Il primo vantaggio è evidente: odore di fresco, senza spruzzare mezza bomboletta di deodorante sintetico. È un metodo economico, sostenibile e delicato, che potete ripetere tutte le volte che volete, soprattutto dopo pesce, fritti e stufati.

Gli oli essenziali di menta hanno anche una leggera azione antibatterica e fungicida, ma nel forno non sostituiscono in alcun modo un detergente. Possono però contribuire a rendere l’aria in cucina percepita come più pulita e, secondo diversi studi su aromi e umore, l’odore di menta è associato a una sensazione di maggiore freschezza mentale e concentrazione.

Non aspettatevi miracoli se il forno odora di bruciato da settimane, o se ci sono incrostazioni vecchie: in questi casi servono una buona pulizia, prodotti adatti o rimedi più “muscolari” come bicarbonato e carbone attivo, come spiegano spesso gli esperti di chimica domestica.

Meglio menta fresca o secca? La fresca è più intensa, ma anche quella secca funziona: molti la usano anche nei sacchetti profumati per armadi e cassetti.

Quante volte potete ripetere il trucco? Anche dopo ogni cottura impegnativa, a patto che il forno o il microonde siano stati puliti almeno un minimo. Su sporco vecchio la menta può solo mascherare, non risolvere.

Che tipo di menta scegliere? Menta piperita se volete un profumo deciso, mentuccia o altre varietà se preferite una nota più morbida.

È sicuro con bambini e animali? Il profumo sì, in quantità normali. Tenete però le foglie fuori dalla portata di cani e gatti curiosi, e fate attenzione in caso di allergie note agli oli essenziali.

Si può usare lo stesso trucco anche fuori dal forno? Sì: molte persone fanno bollire qualche foglia di menta in una pentola per una decina di minuti per profumare tutta la casa, e usano l’acqua raffreddata in uno spruzzino come deodorante naturale per tessuti. Ma questa è già un’altra storia di aromi in cucina.