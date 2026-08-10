Ogni primavera migliaia di principianti spargono i primi semi nell’orto o nei vasi del balcone. Dopo poche settimane, però, i ravanelli filano, le insalate fioriscono e l’allegria iniziale si smorza.

Il problema non è che vi manchi il famoso pollice verde, ma spesso la scelta di ortaggi complicati e di una superficie troppo grande. Con una manciata di specie facili potete raccogliere davvero già dalla prima estate: ecco i 10 ortaggi più semplici da coltivare e qualche trucco per impostare l’orto del primo anno senza stress.

Come impostare il vostro primo orto senza stress

Per cominciare puntate su un fazzoletto di 3–6 m², o su pochi grandi vasi, invece di conquistare mezzo giardino. È più facile tenere d’occhio erbe infestanti, acqua e parassiti.

L’ideale è un sole gentile del mattino, almeno sei ore di luce diretta al giorno, un angolo riparato dal vento e lontano dalle grandi radici degli alberi che prosciugano il terreno.

Limitatevi a 5 o 6 specie tra quelle qui sotto: avrete più tempo per osservarle e capire come reagiscono. In balcone scegliete vasi profondi almeno 25–30 centimetri e riempiteli con un buon terriccio universale arricchito con un po’ di compost.

Quasi tutti i disastri del primo anno nascono sempre dagli stessi gesti frettolosi.

Seminare tutto in un giorno, poi non avere tempo di seguire le file.

Interrare i semi troppo in profondità, finendo per soffocarli.

Trapiantare pomodori, cetrioli e peperoni con notti ancora fredde.

Bagnare il fogliame invece del terreno alla base delle piante.

Dimenticare protezioni contro lumache e chiocciole intorno alle giovani insalate.

I 10 ortaggi più facili da coltivare il primo anno

Lattughe e insalate da taglio

Perfette per rompere il ghiaccio: germinano in fretta e si possono raccogliere più volte. Seminate o trapiantate da marzo a settembre, in fila rada. Mantenete il terreno sempre leggermente umido e ombreggiate nelle giornate torride.

Ravanelli

Dal seme al piatto in tre, quattro settimane se il terreno è soffice. Seminate molto superficiali, ogni quindici giorni, da marzo a inizio estate. Non lasciate mancare acqua, altrimenti diventano legnosi e troppo piccanti.

Zucchine

Due piante bastano per riempirvi il frigorifero. Trapiantatele dopo le ultime gelate, in pieno sole, in terra ricca di compost. Una pacciamatura di erba secca mantiene il suolo fresco e riduce le irrigazioni.

Fagiolini

Scegliete varietà nane se avete poco spazio. Seminate quando il terreno è tiepido, da fine aprile in poi, in file ben distanziate. Raccogliete spesso: più cogliete, più la pianta produce nuovi baccelli.

Pomodorini ciliegini

Più facili dei grandi pomodori e generosissimi. Partite da piantine, mettetele a dimora dopo il freddo, con un tutore solido. Date acqua solo al piede, al mattino, così le foglie restano asciutte e sane.

Carote

Amano un terreno sciolto e senza sassi. Seminate molto fitto ma superficiale, poi diradate lasciando qualche centimetro tra una piantina e l’altra. Servono un po’ di pazienza, ma occupano poco spazio e si conservano bene.

Cipolle e cipollotti

Quasi zero manutenzione. Piantate i piccoli bulbi o i cipollotti in file ai bordi delle aiuole, in pieno sole. Una volta partiti, richiedono solo qualche sarchiatura e acqua nei periodi di lunga siccità.

Spinaci

Si seminano in primavera e, ancora meglio, da fine agosto per l’autunno. Preferiscono un terreno fresco, mai secco, e tollerano bene la mezz’ombra. Raccogliete le foglie esterne e la pianta continuerà a produrre.

Peperoni dolci

Scegliete varietà compatte, ideali anche in un vaso grande. Trapiantate solo quando le temperature notturne restano miti. Per frutti belli grossi è utile lasciare maturare una decina di peperoni per pianta, non di più.

Cetrioli

Amano il caldo ma soffrono la sete. Seminate o trapiantate a fine primavera, in posizione soleggiata, con un sostegno su cui arrampicarsi. Date molta acqua al piede e cercate di mantenere asciutto il fogliame.

Piccoli trucchi da pro per continuare a raccogliere tutto l’anno

Per avere sempre qualcosa da raccogliere usate il trucco delle semine scalari. Ogni due o tre settimane riseminate un breve tratto di ravanelli, insalate, spinaci: i raccolti si alternano e l’orto resta pieno ma gestibile.

Quando una coltura finisce, evitate di ripiantare la stessa famiglia nello stesso punto: aiuta a tenere lontane molte malattie del terreno. A fine estate, al posto di zucchine e fagiolini esauriti, potete seminare spinaci e valerianella per insalate fresche fino all’inverno.

Suolo nudo significa lavoro in più. Una sottile pacciamatura di erba secca o foglie spezzettate mantiene l’umidità, frena le erbacce e impedisce la crosta dura dopo i temporali. Funziona anche nei vasi, dove l’evaporazione è rapidissima.

Infine, rubate un’idea ai bravi orticoltori: tenete un piccolo diario d’orto, anche sullo smartphone.

Data di semina o trapianto.

Varietà scelta e dove l’avete comprata.

Posto occupato in giardino o sul balcone.

Data del primo raccolto.

Due note su cosa ha funzionato e cosa cambiare l’anno dopo.