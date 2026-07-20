La tenda della doccia, spesso ignorata nelle pulizie quotidiane, può trasformarsi invece in un concentrato di muffa e umidità: ecco come rimediare facilmente

Quel bordo scuro sul fondo della tenda della doccia non è solo antiestetico: significa che lì sta crescendo muffa, ogni giorno, mentre vi lavate. Eppure la tenda è spesso l’ultima della lista quando pulite il bagno, molto dopo i sanitari, gli specchi e i pavimenti lucidati.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le muffe negli ambienti chiusi possono peggiorare allergie e problemi respiratori, soprattutto in bambini, anziani e persone asmatiche. Tradotto: quella che vi sembra una semplice macchia sulla tenda doccia è in realtà una fabbrica di spore che respirate a ogni doccia. La buona notizia è che evitarlo è possibile, con pochi gesti e una routine intelligente.

Perché la tenda della doccia fa muffa così facilmente

La muffa ama i posti umidi, tiepidi e poco arieggiati, quindi il bagno è il suo resort preferito e la tenda doccia il suo alloggio ideale. Rimane bagnata a lungo, spesso resta incollata alla vasca o arricciata, e l’acqua saponata ristagna sul bordo inferiore, proprio dove iniziano quei puntini neri.

Se il bagno è cieco o aprite poco la finestra, l’umidità non riesce a disperdersi e date alla muffa un’autostrada per proliferare. All’inizio vedete solo un alone grigiastro e un odore di chiuso, poi compaiono macchie scure più difficili da eliminare, soprattutto su PVC e tessuti spessi. Arrivare a quel punto significa dover strofinare molto di più o, peggio, rassegnarsi a cambiare tenda prima del previsto.

I segnali da tenere d’occhio sulla tenda doccia sono tre: odore strano, patina opaca uniforme, piccoli puntini neri lungo il bordo o vicino agli anelli. Se li notate, è il momento di intervenire, non di coprirli con un nuovo bagno schiuma profumato.

La routine di 30 secondi dopo la doccia

Il vero cambio di rotta sulla muffa sulla tenda della doccia non è il mega lavaggio una volta l’anno, ma quello che fate nei 30 secondi dopo ogni doccia. Per prima cosa, non chiudete la tenda a fisarmonica: lasciatela completamente aperta, in modo che l’aria passi e l’acqua non resti intrappolata nelle pieghe.

Poi fate scorrere con un panno in microfibra o una spatolina il bordo inferiore, dove l’acqua tende a raccogliersi, giusto per togliere il grosso. Se avete la finestra, apritela per almeno dieci minuti; se il bagno è cieco, accendete la ventola o un piccolo deumidificatore mentre vi asciugate. Ultima accortezza ovvia ma diffusa: niente asciugamani o vestiti bagnati appoggiati alla tenda, che diventano un umidificatore permanente.

Pulizia settimanale e mensile: rimedi naturali antimuffa

Se la tenda è ancora in buono stato e volete solo evitare che la muffa compaia, puntate su uno spray antimuffa naturale fai da te. Riempite uno spruzzino con una parte di aceto bianco e tre parti di acqua, eventualmente aggiungendo qualche goccia di olio essenziale di tea tree, che ha proprietà antifungine.

Una volta alla settimana, a tenda pulita, spruzzate la soluzione su tutta la superficie, lasciate agire per circa mezz’ora e poi risciacquate con acqua calda. È un gesto rapido, ma nei bagni molto umidi fa la differenza, soprattutto in autunno e inverno, quando l’aria circola meno.

Una volta al mese, o ogni due se il bagno è poco usato, programmate una pulizia più profonda per tenere davvero sotto controllo la muffa sulla tenda della doccia. Per il lavaggio a mano, staccate la tenda e stendetela nella vasca, poi versate sopra una soluzione di aceto e acqua tiepida nel rapporto uno a tre. Lasciate agire venti o trenta minuti, quindi passate una spugna non abrasiva; sulle macchie più scure potete applicare una pasta di bicarbonato e acqua, da tenere mezz’ora.

Un’alternativa naturale per i punti ostinati è il limone strofinato puro, da risciacquare dopo circa un’ora. Alla fine risciacquate bene e fate asciugare la tenda all’aria, in un luogo ventilato ma non sotto il sole diretto, che può scolorire e indurire il materiale.

Se l’etichetta lo consente, potete usare la lavatrice: temperatura massima 30 gradi, programma delicato, senza centrifuga, con il solito detersivo e mezzo bicchiere di aceto nel cestello. Per potenziare l’effetto antimuffa potete aggiungere un cucchiaio di bicarbonato e dieci gocce di olio essenziale di tea tree. La candeggina funziona, ma è molto tossica e inquinante: andrebbe usata solo come ultima spiaggia, in un ambiente ben arieggiato e mai insieme ad aceto o altri acidi.

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Prevenire il ritorno della muffa: materiali giusti ed errori da evitare

Anche la scelta della tenda aiuta: i modelli in poliestere rivestito o in materiali a rapida asciugatura, spesso venduti come antimuffa, trattengono meno umidità rispetto al classico PVC pesante. Valutate di sostituirla quando le macchie restano nonostante i trattamenti o quando l’odore di muffa non va via neppure dopo un lavaggio completo.

Nel quotidiano, gli errori da evitare sono sempre gli stessi: tenda incollata alla vasca, bagno chiuso subito dopo la doccia, tappetini bagnati appoggiati ovunque e asciugatura al sole diretto sul balcone. Con poche attenzioni costanti, la tenda della doccia smette di essere un nido di muffa invisibile e torna un semplice accessorio, non un problema di salute domestica.