Pulire il forno incrostato non deve per forza essere una fatica infinita. Con pochi ingredienti naturali e tecniche mirate è possibile sciogliere grasso e residui senza prodotti aggressivi. In questa guida scoprite 5 trucchi semplici ed efficaci per ottenere un forno pulito, brillante e senza odori, sfruttando vapore, bicarbonato e soluzioni fai da te.

Un forno usato spesso andrebbe pulito a fondo almeno una volta al mese, eppure in molte case passa molto più tempo. Il risultato lo conoscete: pareti incrostate, vetro opaco, odore di bruciato alla prima pizza della settimana.

Se vi state chiedendo come pulire il forno incrostato con poca fatica, la risposta sta in cinque trucchi d’oro mirati. Sono metodi che sfruttano vapore, bicarbonato, aceto, sale grosso e qualche accortezza furba, per far lavorare la chimica al posto delle braccia.

Trucco d’oro 1: il vapore che scioglie le incrostazioni

Se il vostro forno ha una funzione di autopulizia idrolitica, siete già a metà dell’opera. Dopo la cottura, quando il forno è ancora tiepido, togliete griglie e leccarda, versate un po’ d’acqua nell’apposita cavità sul fondo e avviate il programma seguendo il libretto d’uso. Il vapore prodotto ammorbidisce grasso e schizzi e, alla fine del ciclo, basta una passata con panno in microfibra per ritrovarvi le pareti pulite, senza minuti di strofinaccio.

Se il forno è più basico, create voi il vapore. Portate a ebollizione una pentola d’acqua con un bicchiere di aceto bianco, preriscaldate il forno a circa 150 °C, spegnetelo e mettete la pentola all’interno. Lasciate agire i vapori per 30-60 minuti, senza fare altro. Quando tutto si è raffreddato, passate una spugna morbida inumidita nella stessa soluzione: lo sporco verrà via molto più facilmente. Se non sopportate l’odore di aceto, potete usare acqua e succo di limone.

Trucco d’oro 2: bicarbonato “lascia agire” per le croste dure

Per lo sporco medio, il bicarbonato è il vostro alleato più paziente. Sciogliete due cucchiai in mezzo litro d’acqua tiepida, trasferite la soluzione in uno spruzzino o usatela con una spugna. A forno freddo, distribuitela su pareti e fondo, evitando le resistenze, e lasciate riposare per almeno 15 minuti. Poi passate un panno in microfibra ben strizzato: gran parte del grasso si stacca senza sforzo.

Quando le incrostazioni sono vecchie e scure, serve la pasta. Mescolate tre parti di bicarbonato con una parte d’acqua fino a ottenere una crema spalmabile. Stendetela sui punti critici (soprattutto angoli e bordo inferiore dello sportello) e lasciatela agire almeno un’ora, meglio ancora tutta la notte. Il mattino dopo rimuovete con una spugna umida; se restano aloni, spruzzate un po’ di aceto bianco, che reagendo con il bicarbonato aiuta a sollevare gli ultimi residui.

Trucco d’oro 3: sale grosso per leccarda e punti critici

Il sale grosso funziona come una carta vetrata delicata, ma senza graffiare. Per le incrostazioni localizzate preparate una pasta con sale grosso e poca acqua, spalmatela sulle zone più nere di leccarda e griglie e lasciate agire 15-20 minuti. Poi strofinate con la parte ruvida di una spugna non metallica: il sale, ormai imbevuto di grasso, porterà via buona parte dello sporco.

Se la leccarda è un disastro totale, potete usare il forno a vostro favore. Copritela di sale grosso in uno strato uniforme, infornatela alla massima temperatura finché il sale inizia a brunire, poi spegnete e lasciate raffreddare. A quel punto vi basterà rimuovere il sale con una spatola di plastica e passare una spugna: le croste verranno via con pochissima fatica.

Trucco d’oro 4: strumenti furbi che fanno metà del lavoro

Prima di qualunque pulizia seria, occupatevi di griglie e leccarda. Mettetele a bagno in acqua molto calda con mezzo bicchiere di detersivo per piatti e mezzo di aceto: mentre voi pensate al resto, la soluzione scioglie il grasso e, dopo almeno mezz’ora, vi basterà una spugna morbida per finirle.

Per l’interno, scegliete spugne con lato abrasivo ma non metallico, spatoline in plastica o silicone per gli angoli e panni in microfibra: uno asciutto per le briciole, uno appena umido per rifinire vetro e pareti.

Trucco d’oro 5: prevenzione smart in due minuti

A forno tiepido, subito dopo la cottura, passate un panno inumidito con acqua e un goccio di aceto sulle macchie fresche: ci vogliono letteralmente due minuti e impedite che diventino croste. Abituatevi a usare sempre carta forno sotto le preparazioni più unte e un foglio di alluminio o un tappetino riutilizzabile sulla leccarda per intercettare gocce e condimenti.

Secondo le indicazioni di molte aziende produttrici, se usate spesso il forno è bene prevedere una pulizia profonda almeno una volta al mese, ogni tre se lo accendete raramente. Ogni tre-quattro utilizzi potete fare un mini ciclo a vapore con una teglia d’acqua e qualche fetta di limone: vi aiuterà anche a tenere sotto controllo gli odori.

Errori da evitare se volete fare davvero poca fatica

Alcune abitudini sbagliate rendono qualsiasi trucco inutile e vi costringono a lavorare il doppio. Meglio evitarle fin da subito.

- Mai usare pagliette metalliche o raschietti affilati sulle superfici interne: rigano lo smalto e lo sporco aderirà ancora di più.

- Non spruzzate detergenti direttamente su resistenze, ventola e lampadina: sono parti delicate, meglio passare solo un panno leggermente inumidito.

- Usate con moderazione i prodotti chimici per forno e risciacquate bene: i residui possono sviluppare fumo e odori sgradevoli alla cottura successiva.

- Non aspettate anni per una pulizia seria: sporco stratificato significa più tempo di posa ma anche più olio di gomito.