Il tappeto bagno è quel dettaglio che vi salva dai piedi gelati, ma può trasformarsi in un concentrato di germi e cattivi odori. La buona notizia: con poche mosse resta fresco, soffice e pulito più a lungo.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, gli ambienti umidi e poco ventilati favoriscono la crescita di muffe e funghi, quelli che possono dare anche problemi come il famoso piede d’atleta. Il vostro tappeto bagno, costantemente bagnato dopo docce e lavaggi mani, è in prima linea.

Tra schizzi di sapone, capelli, polvere e acqua stagnante, il tappetino diventa uno degli oggetti più sporchi del bagno. Ma non serve trattarlo come un pezzo di cristallo: basta una routine mirata per lavarlo nel modo giusto, rispettando materiali e fondo antiscivolo, così da mantenerlo morbido e igienico senza doverlo cambiare ogni stagione.

Perché il tappeto bagno si sporca così in fretta

Ogni volta che uscite dalla doccia, il tappetino assorbe acqua, residui di bagnoschiuma e cellule della pelle. In più trattiene capelli, peli di animali, polvere e acari. In un bagno piccolo o cieco, con poca aerazione, l’umidità non si asciuga mai del tutto e diventa il terreno ideale per muffe e batteri.

Risultato: odore di bagnato che non se ne va, aloni grigiastri, eventuali macchie scure sul retro e una superficie sempre un po’ fredda e umida sotto i piedi nudi. Se in casa ci sono bambini che giocano sul pavimento o persone con pelle sensibile, un tappeto sporco è l’ultima cosa che serve.

Per questo gli esperti di igiene domestica consigliano di considerare il tappetino non come oggetto decorativo, ma come un vero tessile tecnico, da lavare con la stessa regolarità degli asciugamani.

Ogni quanto lavare il tappeto bagno (davvero)

In un bagno di famiglia usato tutti i giorni, il consiglio realistico è lavare il tappetino da bagno almeno una volta a settimana. Se siete in molti o il bagno resta spesso bagnato, meglio arrivare a due lavaggi.

Per il bagno ospiti o il secondo bagno usato poco, può bastare un lavaggio ogni due settimane o una volta al mese, ma fate sempre affidamento su vista e olfatto: se è spento di colore o emana odore di stantio, va lavato prima.

I tappetini intorno al wc meritano un capitolo a parte: qui l’igiene è prioritaria, quindi lavaggio settimanale fisso. Un trucco pratico: avere due tappeti per ogni bagno, da alternare, così uno asciuga e l’altro è in servizio.

Preparare e lavare i tappeti bagno senza rovinarli

Prima di tutto, leggete bene l’etichetta: indica se il tappeto sopporta la lavatrice, la temperatura massima e se l’asciugatrice è ammessa. Poi scuotete con energia il tappeto sul balcone per eliminare capelli e polvere, e controllate lo stato del fondo antiscivolo: se la gomma si sta sfaldando, il tappeto è da pensionare.

Per la maggior parte dei tappeti in cotone, spugna, microfibra o ciniglia con retro in gomma o vinile, il programma giusto in lavatrice è delicati a 30 °C, centrifuga media o bassa e detersivo liquido delicato. Potete aggiungere un disinfettante per bucato, utile contro i funghi, soprattutto se qualcuno in casa frequenta piscine o palestre.

Meglio evitare ammorbidente, che avvolge le fibre e le rende meno assorbenti, soprattutto su microfibra e ciniglia. Bandita anche la candeggina clorata e, in molti casi, l’aceto direttamente sul retro in gomma: possono seccare e screpolare il rivestimento. Non superate uno-due tappeti per lavaggio e, se serve bilanciare il cestello, aggiungete qualche asciugamano dello stesso colore.

Lavaggio a mano, materiali speciali e memory foam

I tappeti imbottiti in memory foam o molto spessi preferiscono il lavaggio a mano. Riempite una vasca o una bacinella con acqua tiepida, aggiungete un detergente delicato, immergete il tappeto e premetelo più volte con le mani. Risciacquate cambiando l’acqua finché non vedete più schiuma, poi strizzate senza torcere, solo premendo tra le mani.

I tappeti in diatomite o pietra assorbente non si mettono mai in lavatrice né si immergono: si puliscono con un panno leggermente umido e, quando non assorbono più bene, si rinfrescano con carta vetrata a grana fine sulla superficie.

Per le pedane in bambù, teak o altri legni, basta un panno umido con poco sapone neutro, risciacquo accurato e asciugatura verticale all’aria. In tutti i casi, la regola è la stessa: niente immersioni o alte temperature se il produttore non le prevede chiaramente.

Asciugatura e morbidezza: il vero segreto "fluffy"

Un tappeto bagno pulito ma umido è il modo più rapido per far tornare muffe e odori. Che asciughiate all’aria o in asciugatrice, il tappeto deve essere completamente asciutto su entrambi i lati prima di tornare sul pavimento.

All’aria, appendetelo ben aperto (non piegato in quattro sulla sbarra), meglio se vicino a una finestra o in un locale ventilato. Evitate di appoggiarlo direttamente sul termosifone: il calore troppo forte secca la gomma del retro. In asciugatrice, scegliete programma delicato e bassa temperatura, solo se etichetta e fondo lo consentono.

Per mantenere il tappeto soffice e voluminoso, alla fine date una bella scrollata, poi passate la mano o una spazzola morbida contropelo per rialzare il vello. Se il tessuto lo permette, un passaggio brevissimo in asciugatrice a bassa temperatura aiuta a "rigonfiarlo". Se, nonostante tutto, resta rigido, probabilmente è arrivato a fine corsa.

Errori da evitare (e quando è ora di cambiarlo)

Gli errori più comuni? Lavarlo raramente "per non rovinarlo", usare ammorbidente su microfibra e ciniglia, lavaggi a 60 °C con fondo antiscivolo, candeggina o aceto sulla gomma, sovraccaricare la lavatrice e rimettere il tappeto a terra ancora umido. Tutto questo accorcia la vita del tessuto e del retro.

Segnali che indicano che è ora di dire addio al vecchio tappeto: fondo che si screpola o lascia pezzetti sul pavimento, odore di muffa che non sparisce nonostante un lavaggio corretto, macchie scure persistenti, superficie indurita o arricciata ai bordi che vi fa inciampare.

In questi casi, per sicurezza e igiene, il tappeto nuovo non è un capriccio, ma una necessità.