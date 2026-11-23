Siete convinte di sapere lavare i capelli solo perché lo fate da una vita: la dermatologia racconta un'altra storia, e spiega come proteggere davvero cute e lunghezze sotto la doccia.

Secondo la Società Italiana di Tricologia, lavare i capelli è prima di tutto un gesto di cura del cuoio capelluto, non solo una questione estetica. La frequenza dello shampoo, da sola, non fa produrre più sebo.

Il problema è che molte abitudini "automatiche" sotto la doccia - acqua bollente, unghie nella cute, balsamo ovunque - mettono in crisi questa delicata macchina biologica. La buona notizia: la soluzione è semplice e molto logica.

Perché il modo in cui vi lavate i capelli conta davvero

I capelli sono solo il "prodotto finito" di ciò che accade nel cuoio capelluto, dove vivono i follicoli piliferi e si produce il sebo che forma il film idrolipidico protettivo. Se la cute sta bene, la chioma appare lucida e morbida.

Un lavaggio troppo aggressivo rimuove completamente questo film, lasciando pelle secca, irritata, a volte con forfora o microlesioni. Al contrario, lavaggi troppo rari favoriscono accumulo di sebo, sudore, smog e microrganismi che possono infiammarla.

Gli esperti ricordano inoltre che perdere tra 50 e 100 capelli al giorno è fisiologico. Se li lavate meno spesso, li vedrete cadere "in blocco" nello scarico, ma non è colpa dello shampoo.

La routine di lavaggio approvata dalla scienza

Il metodo più solido dal punto di vista dermatologico parte da pochi principi: rispettare la cute, usare acqua tiepida, dosare bene lo shampoo e risciacquare con pazienza. Da qui nasce una routine in sei mosse.

1. Spazzolate a secco. Prima della doccia sciogliete i nodi con una spazzola morbida: si riducono le rotture e si distribuisce meglio il sebo naturale su lunghezze e punte.

Prima della doccia sciogliete i nodi con una spazzola morbida: si riducono le rotture e si distribuisce meglio il sebo naturale su lunghezze e punte. 2. Bagnate con acqua tiepida. L'acqua molto calda irrita la cute e può seccare i capelli; quella troppo fredda deterge peggio. La temperatura giusta è quella piacevole sulla pelle del polso.

L'acqua molto calda irrita la cute e può seccare i capelli; quella troppo fredda deterge peggio. La temperatura giusta è quella piacevole sulla pelle del polso. 3. Shampoo solo sul cuoio capelluto. Emulsionate nel palmo una noce di prodotto e applicatela sulle radici. Massaggiate con i polpastrelli per 1-3 minuti, con movimenti delicati, senza usare le unghie. La schiuma che cola è sufficiente a detergere le lunghezze.

Emulsionate nel palmo una noce di prodotto e applicatela sulle radici. Massaggiate con i polpastrelli per 1-3 minuti, con movimenti delicati, senza usare le unghie. La schiuma che cola è sufficiente a detergere le lunghezze. 4. Non esagerate con lo scrub. Strofinare con forza o usare strumenti rigidi può irritare la cute e peggiorare forfora, eczema e brufoli. Il massaggio deve essere piacevole, mai doloroso o graffiante.

Strofinare con forza o usare strumenti rigidi può irritare la cute e peggiorare forfora, eczema e brufoli. Il massaggio deve essere piacevole, mai doloroso o graffiante. 5. Risciacquate con cura. Eliminate tutta la schiuma passando le dita tra i capelli finché non sentite più residui scivolosi. Attenzione speciale a nuca e zona dietro le orecchie, dove lo shampoo tende a restare.

Eliminate tutta la schiuma passando le dita tra i capelli finché non sentite più residui scivolosi. Attenzione speciale a nuca e zona dietro le orecchie, dove lo shampoo tende a restare. 6. Balsamo su lunghezze e punte, non sulla cute. La quantità dipende dal volume dei capelli. Applicatelo solo dalla metà in giù, lasciate agire qualche minuto e poi risciacquate bene con acqua tiepida.

Dopo la doccia tamponate i capelli con l'asciugamano, senza strofinare: da bagnati sono più fragili e si spezzano facilmente. Se usate il phon, scegliete una temperatura media e mantenetelo a qualche centimetro di distanza.

Ogni quanto lavare i capelli senza danneggiarli

Quando si passa alla domanda «ogni quanto dovremmo lavarci i capelli?», la risposta univoca non esiste. Dipende da tipo di cute, stile di vita, clima e persino dall'età.

Secondo gli esperti della Società Italiana di Tricologia, per una cute normale o tendenzialmente secca sono sufficienti 1-3 lavaggi a settimana. Se la cute è grassa, o fate sport intenso ogni giorno, va bene anche lo shampoo quotidiano con formule delicate.

Importante è osservare i segnali: se dopo il lavaggio la cute tira, brucia o prude, forse state esagerando con prodotti troppo sgrassanti. Se invece i capelli risultano unti già il giorno dopo, potete aumentare la frequenza.

La ricerca dermatologica chiarisce anche due miti duri a morire: lavare spesso non stimola le ghiandole sebacee a "lavorare di più" e non fa cadere i capelli. Semplicemente, rende visibile una caduta che avverrebbe comunque.

Cuoio capelluto: segnali di allarme da non ignorare

Il cuoio capelluto sano non brucia, non fa male, non emette odori sgradevoli e non presenta chiazze senza capelli. Quando qualcosa di questo elenco compare, il fai-da-te non basta più.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i disturbi cutanei sono tra i motivi più comuni di visita dermatologica. Prurito persistente, desquamazione intensa, croste, dolore, brufoli infiammati o arrossamenti che durano settimane meritano sempre un controllo specialistico.

Allo stesso modo, la comparsa improvvisa di chiazze prive di capelli o di un diradamento rapido, nel giro di poche settimane, va segnalata al medico. Potrebbe trattarsi di condizioni come alopecia areata o altre patologie del cuoio capelluto.

In sintesi, il miglior modo per lavare i capelli "secondo la scienza" non è spettacolare, ma costante: pochi gesti corretti, ripetuti nel tempo, capaci di trasformare davvero la salute dei vostri capelli.