Quando fuori piove e il balcone è off-limits, lo stendino invade casa: scegliendo i punti giusti potete asciugare i panni in fretta senza trasformare l'appartamento in una serra umida.

Pioggia, vetri appannati, stendino piazzato al centro del salotto: il quadro è familiare a molte di voi. In poche ore l'aria diventa pesante, i panni restano freddi e umidi, e all'orizzonte compaiono condensa e muffa.

La buona notizia è che non serve un'asciugatrice né soluzioni complicate. Per far asciugare prima il bucato basta combinare tre cose: meno acqua nei tessuti, scelta furba della stanza, aria che si muove davvero.

Prima regola: meno acqua nei tessuti, meno umidità in casa

Più acqua rimane nelle fibre, più vapore dovrà evaporare in casa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ambienti troppo umidi e poco ventilati favoriscono muffe e acari, con possibili disturbi respiratori: ridurre l'acqua nei capi è quindi anche una scelta di salute.

Usate sempre la centrifuga al numero di giri più alto consentito dall'etichetta; nei test comparativi passare da 800 a 1200 giri riduce sensibilmente l'acqua residua. Per jeans, felpe e asciugamani potete aggiungere una centrifuga extra e, appena usciti, avvolgerli in un asciugamano asciutto premendo qualche secondo.

Mai lasciare i vestiti nel cestello a fine lavaggio: bastano poche ore nel tamburo chiuso perché inizi l'odore di umido, difficile da eliminare anche con il miglior detersivo.

La stanza giusta per lo stendino: la mappa di casa

La regola d'oro è semplice: scegliete la stanza più calda che potete aerare bene, poi chiudete la porta per non spargere umidità domestica nel resto della casa. Da qui si costruisce la mappa stanza per stanza.

Il corridoio è spesso il posto migliore e il più sottovalutato. È uno spazio di passaggio: l'aria si muove ogni volta che qualcuno entra o esce da una stanza. Se c'è anche una piccola finestra, socchiudetela e lo stendino lì vi stupirà per velocità.

Il soggiorno funziona bene se è la stanza più ampia. Posizionate lo stendibiancheria al centro o comunque ad almeno trenta centimetri da pareti e angoli, che intrappolano l'aria. Vicino al termosifone sì, ma senza coprirlo né appoggiare i capi direttamente sul calorifero.

Il bagno con finestra o estrattore è un buon alleato: potete chiudere la porta e lasciare che il vapore esca all'esterno. Ma il bagno cieco, senza ricambio d'aria, è tra i luoghi peggiori: l'umidità si accumula su piastrelle e soffitto in poche ore.

La camera da letto è da usare solo come ultima risorsa. Qui già respirate per molte ore di fila e l'aria è più carica di vapore. Uno stendino pieno può peggiorare la qualità del sonno e favorire condensa su muri e finestre, soprattutto nelle notti fredde.

La cucina può andare bene solo per qualche ora, approfittando del calore dei fornelli, ma aprendo sempre finestra o cappa. Ottime alternative, se le avete, sono studio, mansarda o ripostiglio finestrato: piccoli ma chiudibili e facili da ventilare.

Come posizionare stendino e capi per farli asciugare prima

Anche nella stanza giusta, il dettaglio fa la differenza. Tenete lo stendino lontano almeno trenta centimetri da pareti, mobili alti e termosifoni: serve spazio perché l'aria possa girare tutt'intorno e non rimanere intrappolata dietro ai tessuti bagnati.

Sul filo, niente accatastamenti: lasciate almeno una spanna fra un capo e l'altro, evitando le doppie file. Alternate indumenti pesanti e leggeri così da non creare muri di stoffa. Tasconi, cappucci e maniche vanno sempre aperti, altrimenti restano umidi per giorni.

Per accelerare l'asciugatura, appendete jeans e felpe dagli orli, in verticale, così l'acqua residua scende verso il basso. Camicie e magliette, invece, rendono meglio su grucce appese alle aste superiori: aumentano la superficie esposta e spesso vi fanno risparmiare anche la stiratura.

Aria in movimento: finestre, ventilatore, deumidificatore

Il vero nemico è l'aria ferma. Meglio aprire la finestra della stanza per 5-10 minuti ogni ora che lasciarla socchiusa tutto il giorno. I ricambi d'aria brevi ma decisi portano via il vapore senza raffreddare troppo muri e arredi.

Se avete un ventilatore, sfruttatelo anche d'inverno: potenza bassa, getto orientato verso lo stendino e, se possibile, verso una finestra aperta a vasistas. Ogni tanto ruotate leggermente stendino o ventilatore per distribuire l'aria e ottenere un'asciugatura più uniforme.

In case molto umide, ai piani terra o in zone piovose, il deumidificatore accanto allo stendino è un investimento intelligente. Estrae il vapore dall'aria e lo raccoglie in vaschetta, accorciando i tempi e riducendo il rischio di macchie di muffa su muri e infissi.