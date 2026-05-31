Dormire male durante l’estate non dipende solo dal caldo. Secondo gli esperti di medicina del sonno, anche una variazione minima della temperatura della camera può influenzare profondamente il riposo. Ecco qual è il valore considerato ideale per favorire un sonno più profondo e rigenerante.

Se vi addormentate già stanchi al pensiero di una nuova notte in bianco, il problema potrebbe non essere lo stress, ma il termostato. Spostare la temperatura della camera da letto di appena 1-2 gradi può cambiare del tutto la qualità del sonno, dicono gli esperti di medicina del sonno.

La maggior parte delle fonti concorda su un punto: per dormire bene serve una stanza più fresca di quanto molti immaginano. E sì, esiste un “numero magico” attorno al quale costruire il vostro microclima notturno.

La risposta veloce: quanti gradi servono per dormire bene

Per gli adulti sani, il range ideale della temperatura in camera da letto è tra i 16 e i 20 °C. All’interno di questo intervallo, diversi studi e fonti come la Sleep Foundation e portali di salute italiani indicano nei 18 °C il compromesso migliore tra comfort e qualità del sonno.

Sotto i 12 °C molte persone faticano ad addormentarsi, sopra i 24 °C aumentano irrequietezza, sudorazione e risvegli. Non basta quindi “non avere freddo”: una stanza troppo calda frammenta il sonno e vi fa svegliare stanchi anche dopo otto ore di letto.

Per bambini e neonati il discorso cambia leggermente. Per loro si consiglia una camera leggermente più calda, intorno ai 18-20 °C. La Sleep Foundation ricorda che i lattanti sono più sensibili agli sbalzi termici e che un ambiente eccessivamente caldo è considerato un fattore di rischio per la sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS). Meglio body e sacchi nanna leggeri, niente coperte pesanti e controllo della nuca: deve essere calda, non sudata.

Anziani e persone molto magre spesso stanno meglio con 1-2 gradi in più, ma sempre sotto i 22-23 °C, per non ostacolare i meccanismi naturali del sonno.

Cosa succede al corpo quando la stanza è troppo calda o troppo fredda

Il nostro sonno è guidato dal ritmo circadiano, una sorta di orologio biologico che ha sede nell’ipotalamo. Secondo la Sleep Foundation, questo “regista interno” coordina anche la temperatura corporea: di giorno restiamo intorno ai 37 °C, la sera caliamo di circa 1 °C per prepararci al sonno.

La discesa inizia circa due ore prima di coricarvi, in parallelo con l’aumento della melatonina, l’ormone che rende le palpebre pesanti. Per raffreddarvi, il corpo usa la vasodilatazione periferica: aumenta il flusso di sangue verso mani e piedi, che si scaldano proprio per permettere al calore di uscire dal “centro”.

Se la camera è troppo calda, questo sistema si inceppa. Il corpo fa fatica a disperdere calore, la temperatura interna resta troppo alta e si riduce il sonno profondo, la fase più riparatrice. Gli studi citati dalla Sleep Foundation collegano un’eccessiva temperatura ambientale a meno sonno lento, più risvegli notturni e sensazione di stanchezza al mattino, anche senza ricordare i risvegli.

Con una stanza troppo fredda, il problema è l’opposto. Mani e piedi restano ghiacciati, la vasodilatazione non parte davvero, il corpo “non si decide” a entrare nella modalità notte. Diverse ricerche mostrano che chi ha cronicamente i piedi freddi ha più spesso difficoltà di addormentamento. Traduzione pratica: se vi infilate a letto e dopo venti minuti avete ancora i piedi di marmo, probabilmente la camera è sotto il vostro range ideale o le coperte non bastano.

Come impostare termostato e casa per restare nel range giusto

In inverno, la strategia migliore è semplice: zone giorno un po’ più calde, camera da letto più fresca. Potete tenere il soggiorno a 20-21 °C e la stanza in cui dormite sui 16-18 °C, usando il termostato programmabile per abbassare di qualche grado nelle ore notturne. L’idea è “aria fresca, letto caldo”: pigiama adeguato, coperte a strati, ma niente termosifoni roventi accesi tutta la notte.

In estate la sfida è l’opposto. Per non trasformare la camera in una sauna, aiuta chiudere persiane e tapparelle nelle ore più calde, arieggiare la sera tardi e, se avete il climatizzatore, impostarlo su pochi gradi in meno rispetto all’esterno. Passare da 32 a 18 °C in un colpo solo è una ricetta sicura per mal di gola e sonno disturbato. Il ventilatore può restare acceso, purché non vi soffi addosso direttamente.

Non dimenticate l’umidità, grande alleata (o nemica) del buon sonno. I dati di aziende specializzate nel trattamento dell’aria indicano come ideale un’umidità relativa tra il 30 e il 60 per cento. Oltre il 70 per cento aumentano muffe e acari, sotto il 30 per cento gola e mucose si seccano e ci si sveglia con la sensazione di “sabbia” in bocca. Evitate di asciugare i panni in camera, usate se necessario un deumidificatore e arieggiate ogni giorno.

Dettagli che fanno la differenza: tessuti, routine, segnali da ascoltare

La temperatura percepita non dipende solo dai gradi sul termostato. Lenzuola in cotone o lino, coperture leggere sovrapponibili, pigiami in fibre naturali aiutano la termoregolazione molto più del piumone pesantissimo in una stanza troppo fredda. Anche il materasso conta: modelli troppo avvolgenti trattengono calore e possono farvi svegliare sudati a metà notte.

Anche la routine serale influenza la “temperatura interna”. Gli esperti di igiene del sonno consigliano un bagno o una doccia calda un’ora o due prima di andare a letto: il corpo, raffreddandosi dopo essere uscito dall’acqua, sfrutta lo stesso meccanismo che usa naturalmente per addormentarsi. Luci soffuse e meno schermi luminosi aiutano la produzione di melatonina, completando il quadro.

Per capire se la vostra camera è nel range giusto non serve il laboratorio del sonno, bastano alcuni segnali. Vi svegliate spesso sudati, con gola e naso secchi e la sensazione di “aria pesante”? È probabile che ambiente e biancheria siano troppo caldi o l’aria troppo secca. Al contrario, se ci mettete molto ad addormentarvi e vi ritrovate con piedi e spalle freddi sotto le coperte, forse è il caso di alzare di un paio di gradi o aggiungere uno strato. Quando regolate la stanza perché mani e piedi siano caldi ma non sudati e vi svegliate riposati, avete trovato la vostra personale temperatura ideale per dormire.