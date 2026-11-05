Trasformare il decluttering in un'abitudine quotidiana, senza weekend eroici né sensi di colpa: la sfida dei 30 giorni promette proprio questo, a colpi di oggetti che escono di casa.

Nel documentario Minimalism: Less is Now viene citato un dato impressionante: una casa media americana può contenere fino a 300.000 oggetti. Non serve vivere in un loft di Los Angeles per riconoscere lo stesso sovraccarico sulle proprie mensole.

Negli ultimi anni la cosiddetta sfida dei 30 giorni di decluttering è diventata il modo più popolare per iniziare a fare pulizia di superfluo. Un gioco strutturato che nasce nel mondo del minimalismo, ma che funziona anche per chi ama ancora le candele profumate, i libri e un armadio pieno.

Che cos'è la sfida dei 30 giorni di decluttering

Il formato originale si chiama 30-Day Minimalism Game ed è stato ideato da Joshua Fields Millburn e Ryan Nicodemus, il duo noto come The Minimalists. La regola è semplicissima: il 1° giorno si elimina 1 oggetto, il 2° giorno 2 oggetti, il 3° giorno 3 oggetti, e così via fino al giorno 30.

Alla fine del mese saranno usciti da casa 465 oggetti. Numeri alla mano sembra tantissimo, ma tra vestiti, trucchi scaduti, cavi, vecchi scontrini e tazze spaiate si arriva lì più velocemente di quanto si immagini.

La sfida può essere fatta da soli oppure trasformata in competizione con un'amica, per vedere chi resiste più a lungo. Molti la chiamano semplicemente gioco dei 30 giorni minimalisti o "decluttering challenge": il meccanismo resta lo stesso, cambia solo il tono con cui lo si racconta.

Esistono anche versioni più soft, molto diffuse, in cui si elimina 1 oggetto al giorno per 30 giorni, senza numeri crescenti. Oppure si sceglie ogni giorno una micro-categoria - ad esempio 10 t-shirt, 10 riviste, 10 giochi - mantenendo il principio di progressione ma adattandolo alla propria realtà.

Perché questa sfida rende il decluttering finalmente gestibile

Le ricerche del Center on Everyday Lives of Families dell'Università della California a Los Angeles hanno mostrato che il disordine domestico è associato a livelli più alti di cortisolo, l'ormone dello stress, soprattutto nelle donne. Non stupisce che l'idea di "sistemare tutto" in un weekend faccia venire voglia di rimandare all'infinito.

La forza della sfida dei 30 giorni di decluttering sta proprio qui: spezzetta un compito enorme in minuscole azioni quotidiane. Ogni giorno si prende una serie di micro-decisioni, allenando quello che molti professional organizer chiamano il "muscolo delle scelte", senza andare in tilt.

C'è poi l'effetto gioco. I numeri che crescono, la soddisfazione di barrare il giorno sul calendario, magari il confronto con qualcuno che la sta facendo con voi. Quel pizzico di gamification rende più facile partire, anche per chi di solito odia riordinare.

La sfida ha anche un effetto collaterale interessante sul consumo. Quando si inizia a far uscire oggetti tutti i giorni, automaticamente si comincia a pensarci due volte prima di farne entrare di nuovi. È minimalismo domestico molto concreto: meno prediche astratte, più spazio libero e meno doppioni.

Ovviamente esistono dei limiti. Arrivati verso la fine, trovare 25 o 30 cose da eliminare in un solo giorno può diventare impegnativo. Inoltre, puntare solo al numero rischia di far concentrarvi su oggetti microscopici - graffette, campioncini, scontrini - che non cambiano davvero il respiro della casa.

Per questo molti esperti suggeriscono di misurare anche altri risultati: quanti sacchi sono usciti, quante superfici sono tornate vuote, quanto tempo in meno si impiega al mattino per vestirsi. E, soprattutto, di non trasformare la sfida in un esame. Se saltate un giorno, non si ricomincia da capo: si riprende, o si “raddoppia” quando la giornata è più leggera.

Guida pratica per iniziare e trasformarla in abitudine

Prima di partire è fondamentale decidere dove andranno gli oggetti. Donazione a associazioni locali, parrocchie o case-famiglia, vendita tramite mercatini o app di second hand, gruppi di quartiere in cui si regala ciò che non serve più. L'importante è che le cose escano fisicamente di casa, non restino in sacchi “in attesa” per mesi.

Tenere una scatola o un sacco per le donazioni vicino alla porta d’ingresso aiuta moltissimo: ogni oggetto scelto entra lì e il messaggio al cervello è chiaro, non si torna indietro.

Per rendere la sfida più concreta, può aiutare dare un tema a ciascuna settimana.

Settimana 1 - Vittorie facili

Dispensa, frigorifero, cosmetici, farmaci scaduti, cassetti “miscellanei”. Tutto ciò che è rotto, inutilizzabile o palesemente doppione è perfetto per iniziare senza drammi emotivi.

Settimana 2 - Cucina e bagno in versione light

Contenitori senza coperchio, tazze in eccesso, utensili doppi, asciugamani sfiniti. In bagno, smalti secchi, creme che non usate mai, campioncini accumulati.

Settimana 3 - Armadio, salotto e digitale

Vestiti che non mettete da anni, borse rovinate, libri che non rileggerete, riviste vecchie. In parallelo, ogni giorno si può cancellare un blocco di file o foto inutili.

Settimana 4 - Oggetti sentimentali e rifinitura

Ricordi, regali mai amati, souvenir. Qui il lavoro è più delicato: può aiutare fare una foto agli oggetti più voluminosi e creare una “scatola del forse” con pochissimi pezzi da rivalutare tra qualche mese.

Per adattare il gioco alla propria vita, si possono scegliere diverse modalità:

Modalità classica 465 oggetti : ideale per case molto piene e per chi vuole un vero reset.

: ideale per case molto piene e per chi vuole un vero reset. Modalità soft 1 oggetto al giorno : perfetta se il tempo è poco o se vivete in spazi piccoli.

: perfetta se il tempo è poco o se vivete in spazi piccoli. Modalità per categorie: ogni giorno 10 oggetti della stessa famiglia, così l’impatto visivo è immediato.

Il trucco per trasformare la sfida in abitudine è il cosiddetto habit stacking: agganciare il decluttering a qualcosa che fate già sempre. Mentre bolle il caffè, dopo cena, prima di chiudere il computer. Dieci minuti, tutti i giorni, sempre nella stessa finestra oraria.

Chi parte già stanchissimo può scegliere una mini-sfida di 7 giorni per sbloccarsi, da ripetere magari a ogni cambio di stagione. Dopo il primo mese, la manutenzione passa attraverso piccole regole: per ogni cosa nuova che entra, una deve uscire; una micro-sessione da 10 minuti alla settimana per tenere a bada ciò che tende di nuovo ad accumularsi.

Alla fine, il successo non è arrivare per forza a 465 oggetti in meno, ma sentire che la casa è più facile da vivere. Meno tempo speso a cercare le chiavi, più energia mentale per tutto il resto. E questa sì che è un’abitudine che vale la pena tenersi stretta.