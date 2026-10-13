Stendere il bucato in casa con le finestre chiuse sembra solo un compromesso invernale, ma quei panni stanno letteralmente versando litri d’acqua nell’aria del vostro soggiorno.

Uno studio sperimentale pubblicato nel 2025 sulla rivista Indoor Environments ha ricreato l’asciugatura di un normale bucato in una stanza di circa 40 metri cubi. Nel carico di cotone c’erano circa 2 chilogrammi di acqua pronta a finire nell’aria. Nelleprime due ore di asciugatura il rilascio superava i 100 grammi all’ora, con picchi attorno a 360 grammi di vapore all’ora.

Tradotto fuori dal laboratorio: ogni volta che spostate i vestiti dalla lavatrice allo stendino, una parte consistente dell’acqua non sparisce, ma passa semplicemente dalle fibre all’ambiente. E se tenete finestre e porte chiuse, quell’acqua rimane lìdentro con voi, fino a quando non trova una superficie fredda su cui condensare.

Quanta acqua c’è davvero in uno stendino

Dopo la centrifuga, i capi non sono solo "umidi". Contengono ancora una quantità d’acqua sorprendente. Per un carico medio di 6 kg, con un’umidità residua intorno al60%, si parla di circa 3-4 litri di acqua che dovranno evaporare da qualche parte, spesso nel vostro salotto.

La classe di centrifuga della lavatrice cambia molto lo scenario. Gli esperti di elettrodomestici ricordano che fra una centrifuga efficiente e una mediocre puòballare anche un litro d’acqua in meno da far evaporare in casa, a parità di carico. In pratica, una centrifuga più energica funziona come un piccolo deumidificatoregratuito.

Lo studio su Indoor Environments ha mostrato anche un altro effetto poco intuitivo: mentre il bucato evapora, l’ambiente si raffredda fino a 3-4 gradi in certe condizioni. L’aria più fredda però contiene meno vapore prima di saturarsi. Risultato: lapercentuale di umidità relativa sale ancora più velocemente.

Finestre chiuse: come schizza l’umidità in una stanza tipo

Immaginiamo una stanza di 12 metri quadrati, alta 2,7 metri: circa 32 metri cubi, molto simile a una camera o a uno studio. Partite da 20 gradi e 50% di umidità relativa, unvalore considerato confortevole. Con finestre ben chiuse e uno stendino pieno, l’esperimento del 2025 indica che nelle prime ore possono entrare nell’aria 100-300 grammi di acqua all’ora.

In uno spazio così piccolo, questo significa che l’umidità può salire rapidamente verso il 70-80%, in poche ore, se non c’è ricambio d’aria. In teoria può spingersi ancora più in alto, ma prima di arrivare al 100% il vapore comincia a trasformarsi in gocciolinesulle superfici più fredde: vetri, angoli esterni delle pareti, infissi metallici.

L’igrometro, al centro della stanza, magari segna ancora "60%". Intanto però il vetro gelido della finestra sta vedendo valori locali molto più alti, vicini all’80-90% di umidità relativa, quelli che fanno comparire condensa visibile. Per questo i vetri appannati sono un campanello d’allarme più rapido del display.

Da non sottovalutare il ruolo delle case nuove e super isolate. Infissi molto ermetici significano meno spifferi, quindi picchi di umidità che salgono più in fretta e scendono più lentamente, se non intervenite con aperture decise o con un deumidificatore.

Quando l’aumento diventa un problema per salute e casa

Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla qualità dell’aria indoor collegano ambienti umidi e con muffa a un aumento di sintomi respiratori, infezioni e peggioramento dell’asma. Non fissano un numero magico, ma insistono su un punto: va evitata l’umidità persistente e la condensa ripetuta su pareti, infissi e arredi.

I Centers for Disease Control and Prevention statunitensi suggeriscono come riferimento pratico di mantenere l’umidità domestica il più bassa possibile, idealmente non oltre il 50%. Molti tecnici indicano un intervallo di comfort intorno al 40-60%, con preferenza 40-50% per chi è allergico agli acari.

Una sera di bucato in soggiorno non basta da sola a far nascere la muffa. Il problema nasce quando lo schema si ripete spesso: stendino in casa, finestre sempre chiuse, pareti fredde e magari già un po’ umide. Se notate vetri che si appannano a ogni lavatrice, goccioline negli angoli e un odore di chiuso che non se ne va, il mix è pronto.

Cosa potete fare se dovete stendere in casa

Il Ministero della Salute e altri organismi italiani richiamano da anni la necessità di evitare vestiti stesi a lungo in stanze poco ventilate. Nella pratica, aiuta scegliere una sola stanza ventilabile, chiudere la porta verso il resto della casa e concentrare lì lostendino, lontano dalla camera da letto.

Sul fronte finestre, gli esperti di qualità dell’aria concordano: meglio **ricambi brevi e intensi** che una fessura aperta per ore. In inverno, aprire completamente la finestra per 5-10 minuti più volte durante l’asciugatura fa uscire aria umida ed entrare aria fredda ma più "capiente" di vapore, una volta riscaldata dai termosifoni. Tenere invece l’anta a vasistas per ore raffredda pareti e infissi, aumentando la condensa proprio dove non la vorreste.

Un deumidificatore è utile quando ventilare è difficile o l’umidità resta alta per molteore. Va posizionato a circa un metro dallo stendino, non incollato, con le finestre chiuse e solo brevi aperture per cambiare aria e odori. E l’igrometro? È il vostro alleato low cost: misurate l’umidità prima di stendere, dopo un’ora, dopo tre e la mattinaseguente. Se superate spesso il 60-70% con vetri bagnati, non è solo "colpa del bucato": è il segnale che quella stanza, a finestre chiuse, non riesce a smaltire l’acqua che i panni le stanno affidando.