Probabilmente tenete il bicarbonato di sodio in dispensa per il frigo o al massimo per il forno, ma in casa ci sono almeno 6 posti dove fa veri miracoli di praticità.

Ogni anno nel mondo si producono quasi due milioni di tonnellate di bicarbonato di sodio e gli è stata dedicata persino una giornata, il 30 dicembre. Non male per una polverina bianca che spesso resta dimenticata in fondo alla dispensa.

In molte case lo si usa solo per assorbire odori in frigo o per qualche incrostazione di cucina. Eppure ci sono angoli e oggetti domestici dove il bicarbonato è molto più efficace di quanto immaginiate, e dove potrebbe semplificare parecchio la gestione delle pulizie quotidiane.

Perché il bicarbonato funziona (e cosa non può fare)

Secondo l’American Chemical Society, il bicarbonato di sodio è un sale basico leggermente abrasivo che reagisce con le sostanze acide producendo anidride carbonica. Tradotto in pratica: assorbe odori, sgrassa con delicatezza e aiuta a sciogliere sporco leggero.

È perfetto per superfici resistenti, per neutralizzare i cattivi odori e per una sorta di “pulizia di mantenimento”. Non sostituisce però i detergenti forti quando servono, né i disinfettanti certificati.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, il bicarbonato non è un igienizzante: non elimina virus e batteri come farebbe un disinfettante registrato e non rende sicuri alimenti o superfici a rischio. Meglio considerarlo un ottimo alleato, non una bacchetta magica.

6 posti di casa perfetti per il bicarbonato

1. Dentro le sneakers: odori sotto controllo

Se le scarpe da ginnastica hanno iniziato a “parlare” prima di voi, il bicarbonato è un deodorante naturale molto efficace. Assorbe umidità e odori, riducendo anche gli sfregamenti interni.

Rimuovete la soletta, cospargete il fondo della scarpa con un velo di bicarbonato.

Rimettete la soletta e lasciate riposare tutta la notte.

Al mattino scuotete bene l’eccesso.

Per un’azione più soft potete riempire piccoli sacchettini di cotone con bicarbonato e infilarli nelle scarpe tra un uso e l’altro.

2. Tappeti e tappetini auto: deodorazione “a secco”

Tappeti, moquette e tappetini auto trattengono odori di fumo, cibo e animali. Il bicarbonato funziona come un piccolo trattamento a secco, pratico quando non si può lavare tutto.

Spolverate 2-3 cucchiai di bicarbonato per metro quadrato sul tessuto asciutto.

Lasciate agire 15-20 minuti, meglio ancora un’ora per odori forti.

Aspirate con cura.

Sui tappeti di lana o seta pregiati fate sempre una prova in un angolo nascosto, per evitare sorprese.

3. Spugne e strofinacci da cucina: seconda vita

Spugne e panni che iniziano a odorare non devono per forza finire immediatamente nella pattumiera, se la struttura è ancora buona. Il bicarbonato aiuta a eliminare i cattivi odori e parte dei residui grassi.

Riempite una ciotola con acqua molto calda.

Aggiungete 3-4 cucchiai di bicarbonato e mescolate.

Lasciate in ammollo spugne e strofinacci per 20-30 minuti, poi risciacquate e fate asciugare bene.

Questo trattamento rinfresca e sgrassa, ma non sterilizza. Per superfici critiche, come taglieri usati con carne cruda, servono comunque prodotti igienizzanti specifici.

4. Contenitori in plastica e lunch box: via odori e aloni

Sugo, curry, cipolla: alcuni cibi lasciano nei contenitori in plastica odori e aloni che il normale detersivo fatica a togliere. Il bicarbonato agisce come scrub delicato che non graffia.

Per lo sporco leggero, mettete un po’ di polvere su una spugna umida e strofinate l’interno del contenitore.

Per casi ostinati, riempite con un litro circa di acqua tiepida e aggiungete 4 cucchiai di bicarbonato, lasciando in ammollo per alcune ore.

Dopo il risciacquo, fate asciugare bene all’aria aperta con il coperchio in posizione aperta.

5. Bidoni dell’umido e della differenziata: miasmi sotto controllo

Nei mesi caldi il bidone dell’umido o dell’indifferenziata può trasformare la cucina in una piccola camera a gas. Qui il bicarbonato mostra davvero il suo potenziale assorbi-odori.

Spolveratene uno strato sottile sul fondo del bidone pulito e asciutto.

Ripetete l’operazione ogni volta che cambiate il sacchetto.

Per un lavaggio profondo, sciogliete circa una tazza di bicarbonato in 3-4 litri d’acqua, lasciate agire, spazzolate e risciacquate.

Potete aggiungere un cucchiaio di bicarbonato direttamente nei rifiuti più odorosi, come scarti di pesce, prima di chiudere il sacchetto.

6. Zone di passaggio degli scarafaggi: esche mirate

Per piccoli problemi di scarafaggi, il bicarbonato può essere parte di una strategia domestica, senza sostituire una disinfestazione professionale in caso di infestazione seria.

Mescolate in parti uguali bicarbonato e zucchero a velo.

Distribuite il mix in tappi o piccoli piattini bassi lungo battiscopa, vicino ai tubi o dietro i mobili, lontano da bambini e animali.

Lo zucchero attira gli insetti, il bicarbonato ingerito produce gas interni che, secondo diversi studi, risultano letali nel giro di 12-14 ore.

Attenzioni da avere con il bicarbonato in casa

Dove non usarlo: evitate il bicarbonato su lana, seta e tessuti molto delicati, su legno trattato e su alcuni metalli sensibili come l’alluminio non protetto. L’uso diretto e frequente su denti e pelle sensibile può risultare troppo abrasivo e va limitato, affidandosi ai prodotti studiati per questi scopi.

Cosa non mischiare: molti tutorial propongono l’accoppiata bicarbonato + aceto o acido citrico. In realtà la reazione acido-base tra i due produce acqua, anidride carbonica e sali, riducendo l’efficacia pulente del bicarbonato stesso. Per gli scarichi è meglio scegliere prodotti specifici o, in alternativa, acqua molto calda e un detergente adeguato.

Per gli usi domestici vanno bene sia il bicarbonato alimentare sia quello “per pulizie”, purché conservato in luogo asciutto e sostituito periodicamente quando lo usate come assorbi-odori. In fondo, è poco costoso, versatile e già in casa: sfruttarlo meglio è uno dei piccoli lussi organizzativi alla portata di tutte.