Passate quasi tutta la giornata fra salotto, camera e cucina: ma sapete davvero cosa state respirando? 7 segnali pratici per testare l’aria di casa, e come farlo.

Secondo l’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti trascorriamo circa il 90% del tempo in ambienti chiusi, e gran parte di queste ore è in casa. Intanto, diversi studi mostrano che l’aria indoor può essere più inquinata di quella esterna.

Il problema è che molti inquinanti sono invisibili e inodori. Risultato: mal di testa, sonno pessimo, bambini sempre raffreddati, ma zero sospetti sul vero colpevole. Prima di cadere nel panico, però, conviene capire quando è davvero il caso di testare la qualità dell’aria e quali strumenti usare.

Perché la qualità dell’aria in casa conta davvero

Ogni giorno facciamo migliaia di respiri e immettiamo nel corpo litri di aria. Se questa aria contiene particolato fine come PM2.5, COV (composti organici volatili), formaldeide, gas come monossido di carbonio o radon, l’organismo li assorbe in silenzio.

Gli effetti a breve termine sono abbastanza comuni: irritazione agli occhi, tosse, mal di testa, stanchezza cronica, difficoltà di concentrazione. A lungo andare, l’esposizione a certi inquinanti aumenta il rischio di malattie respiratorie e cardiovascolari. L’Istituto Superiore di Sanità ricorda che bambini, anziani, asmatici e allergici sono i più vulnerabili.

Ecco perché non basta aprire la finestra “quando ci si ricorda”. Serve capire se in casa c’è davvero un problema di qualità dell’aria e, soprattutto, misurarlo in modo ragionato.

I 7 segnali che indicano aria inquinata in casa

1. Sintomi che migliorano quando uscite

Mal di testa, naso chiuso, bruciore agli occhi o stanchezza che spariscono appena uscite sono un campanello d’allarme. Spesso indicano livelli alti di CO₂ (scarsa ventilazione), PM2.5 o COV. Qui serve un monitor che misuri almeno CO₂, particolato e COV, con letture in diversi momenti della giornata.

2. Ristrutturazioni fresche o molti mobili nuovi

Vernici, colle, parquet e mobili in truciolare rilasciano COV e formaldeide per mesi. Se avete appena rifatto casa, testate l’aria con un sensore per COV totali e formaldeide. Nel frattempo, aerate spesso e limitate profumi e spray super profumati.

3. Condensa, macchie e muffa visibile

Condensa sui vetri, pareti che si scuriscono, puntini verdi o neri: qui non si discute, la muffa è una fonte diretta di spore e micotossine. Misurate l’umidità relativa con un igrometro (l’ideale è 40-60%) e, se le superfici colpite sono estese, meglio una valutazione professionale con test specifici su polvere e materiali.

4. Polvere che torna subito, anche dopo le pulizie

Se dopo aver pulito la casa la polvere ricompare in poche ore, può esserci una sorgente interna di particolato: cucina, stufe, filtri sporchi, vecchi tappeti. Un monitor che misuri PM2.5 e PM10 vi aiuta a capire quando e dove i valori schizzano. In edifici datati, se ci sono lavori su vecchi materiali, va esclusa la presenza di piombo o amianto con analisi professionali.

5. Odori strani che non se ne vanno

Profumo di “cantina”, sigaro freddo o un vago odore chimico che non passa mai indicano umidità nascosta, muffa o un eccesso di COV. Qui sono utili sia un igrometro sia un sensore di COV. Se sentite odore di gas o bruciato, niente fai-da-te: finestre aperte e tecnico subito.

6. Cucina a gas, stufe, camini o garage collegato

Le fiamme libere producono monossido di carbonio, ossidi di azoto e particolato fine. Se cucinate spesso a gas o avete stufe e camini, installate sempre un rilevatore certificato di CO e valutate un monitor che misuri PM2.5 e CO₂ per verificare la ventilazione. Mai tenere l’auto accesa in garage chiuso collegato alla casa.

7. Traffico intenso, fumo o incendi nei dintorni

Abitate su una strada trafficata o in zona con frequenti incendi di vegetazione? Le polveri sottili entrano facilmente in casa. Un monitor per PM2.5 vi permette di confrontare i valori interni con quelli esterni e decidere quando aprire le finestre o usare un purificatore HEPA.

Come testare la qualità dell’aria in casa (e le prime mosse furbe)

Scegliere il test giusto

Per la maggior parte delle case, la combinazione di base è: monitor multi‑sensore per CO₂, PM2.5, COV, temperatura e umidità relativa. Alcuni modelli misurano anche formaldeide, indice di qualità dell’aria (AQI) e, in certi casi, radon.

Radon e monossido di carbonio richiedono strumenti dedicati: per il radon esistono kit domestici a durata di settimane, da inviare a laboratorio; per il CO servono rilevatori fissi a norma, sempre attivi.

Come usare un monitor senza impazzire

Posizionate il sensore a circa un metro da terra, lontano da finestre aperte, termosifoni e cappe. Lasciate stabilizzare le letture per qualche minuto e osservate cosa succede in tre momenti chiave: finestre chiuse per qualche ora, durante la cucina, dopo aver arieggiato.

Non fissatevi sul singolo picco mentre friggete: contano le medie e la tendenza. Se CO₂ supera spesso 1.000 ppm o l’umidità sta stabilmente sopra il 60%, è un segnale che la ventilazione e la gestione dell’umidità vanno ripensate.

Quando serve un professionista

Meglio saltare il fai-da-te se avete muffa estesa, sintomi respiratori importanti che sembrano legati alla casa, valori molto alti di radon o sospetto amianto/piombo in edifici vecchi. In questi casi occorrono tecnici qualificati, che usino metodi basati su dati e non solo su prodotti “miracolosi”.

Nel frattempo, alcune mosse valgono sempre: aerare in modo regolare ma intelligente, mantenere l’umidità entro il 40-60%, fare manutenzione a caldaie, cappe e filtri, ridurre i COV scegliendo vernici e detergenti a basse emissioni. Respirare meglio, in fondo, è una delle forme più semplici di self‑care domestico.