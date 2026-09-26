Ogni moka lascia un piccolo tesoro: i fondi di caffè. Alcune piante li adorano, altre li soffrono: ecco come e quando usarli

In Italia si bevono milioni di tazzine di caffè ogni giorno e quasi sempre i fondi finiscono nel sacchetto dell’umido. Peccato, perché sono uno scarto ricco di nutrienti che, usato bene, diventa un alleato del balcone e dell’orto.

I fondi di caffè contengono soprattutto azoto, ma anche potassio, fosforo, magnesio e calcio. Secondo gli esperti di orticoltura migliorano la struttura del terreno e nutrono i microrganismi del suolo. Il CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura, li inserisce tra i materiali adatti al compost domestico. Ma ciò non significa che vadano bene ovunque e comunque.

Perché i fondi di caffè piacciono (a certe) piante

Dal punto di vista del terreno, i fondi sono un piccolo ammendante. Rendono il suolo più soffice, aiutano a trattenere un po’ di umidità e rilasciano lentamente nutrienti. Sono utili soprattutto in terreni sabbiosi o poveri, che tendono a seccarsi in fretta.

Si parla spesso di effetto “acidificante”. In realtà, i fondi esausti non sono una pozione magica per cambiare il pH. Possono rendere il terreno leggermente più acido, ma l’impatto è moderato e varia a seconda del tipo di caffè e della quantità usata.

Altro dettaglio importante: i fondi non sono un fertilizzante completo. Aggiungono azoto e qualche minerale, ma non sostituiscono un concime bilanciato, soprattutto se coltivate piante fiorite esigenti o ortaggi produttivi.

Piante che amano davvero i fondi di caffè

Le più felici sono le piante acidofile, che in natura vivono in suoli ricchi di sostanza organica e con pH tendenzialmente basso. Qui i fondi funzionano come una leggera “spinta” nella direzione che già preferiscono.

Nel gruppo rientrano ortensie, azalee, camelie, rododendri, gardenie, eriche, magnolie, mimose, alcune felci, gigli e lillà. Un sottile strato di fondi asciutti, mescolato al terriccio nei primi centimetri, può aiutare a mantenere il terreno più morbido e nutriente. Molte lettrici notano ortensie con colori più intensi, anche se il cambio di tonalità dipende soprattutto dal pH complessivo e non solo dal caffè.

Anche gli agrumi in vaso, come limone e arancio, gradiscono un terreno leggermente acido e ricco di materia organica. Per loro è meglio non esagerare: piccole quantità di fondi, ben mescolate al terriccio o inserite nel compost, una volta al mese in primavera e inizio estate.

Capitolo piccoli frutti: mirtilli, lamponi e more sono grandi amanti dei suoli acidi. Nei vasi o nelle aiuole potete arricchire il terreno con un miscuglio di terriccio specifico per acidofile, corteccia e una quota minima di fondi.

Tra le piante da fiore, le ortensie, le rose e alcune orchidee tollerano bene il caffè, purché non finisca a contatto diretto con le radici. Nel dubbio, meglio usare i fondi dentro al compost e poi distribuire quel compost maturo intorno alla pianta.

Piante da tenere alla larga dai fondi di caffè

Non tutte apprezzano. Le prime della lista sono le piante grasse e succulente: cactus, aloe, echeverie. Hanno bisogno di substrati drenanti, minerali e poveri di materia organica. I fondi trattengono acqua e possono favorire marciumi radicali.

Anche molte aromatiche mediterranee preferiscono terreni asciutti e spesso leggermente calcarei. Lavanda, rosmarino e salvia soffrono se il substrato resta troppo umido e compatto. Sul basilico le opinioni sono divise: c’è chi lo trova più rigoglioso, chi lo vede ingiallire. Se volete provarci, solo pochissimo caffè e mai sul terriccio già molto umido.

Tra le piante d’appartamento conviene evitare ficus, monstera, sansevieria e simili. Vivono bene in terreni arieggiati e neutri; aggiungere troppi fondi compatta il substrato e può bloccare l’assorbimento dei nutrienti.

Poi ci sono le specie che proprio non vanno concimate, come le piante carnivore, abituate a suoli poverissimi. E alcuni ortaggi, tra cui broccoli, girasoli e pomodori, che secondo diverse esperienze non reagiscono bene all’aggiunta diretta di fondi nel terreno.

Come usare i fondi di caffè senza fare danni

Prima regola: i fondi vanno sempre asciugati. Stendeteli su un piattino o su carta forno e lasciateli all’aria per uno o due giorni, mescolandoli ogni tanto. Quelli umidi, chiusi in un barattolo o buttati subito nei vasi, fanno nascere muffe in tempo record.

Seconda regola: mai creare una “crosta” superficiale. Uno strato spesso impedisce all’acqua di penetrare e all’aria di circolare. Meglio una spolverata sottile, poi una leggera zappettatura con una forchetta per incorporarli nei primi centimetri di terra.

Per le piante che li amano potete seguire una linea guida prudente: non più del 10 per cento del volume del terriccio. Diversi studi indicano che quantità superiori, intorno al 12 per cento, possono rallentare la crescita. Tradotto in pratica: per un vaso da 20 centimetri di diametro, una piccola manciata al mese nella stagione di crescita è più che sufficiente.

L’uso nel compost è la strada più sicura. Alternate i fondi, ricchi di azoto, a materiali “secchi” come foglie, cartone non stampato, rametti. In questo modo i nutrienti si distribuiscono meglio e il rischio di eccessi sulle singole piante si riduce.

Esiste anche la versione liquida, il cosiddetto “tè di caffè”: tre porzioni di fondi in un litro d’acqua, lasciati in infusione qualche ora, poi filtrati. Potete usare questa acqua per bagnare di tanto in tanto ortensie, azalee e agrumi, sempre osservando la reazione delle piante.

Ultimo trucco: i fondi asciutti, sparsi in un sottile anello attorno ai vasi o nell’orto, aiutano a tenere lontane lumache e alcune formiche. E, mescolati ai semi di carota, migliorano la distribuzione in semina e sembrano ridurre gli attacchi della mosca della carota.

La regola di base resta una: poca quantità, piante giuste, osservazione attenta. Così il vostro caffè del mattino farà felici sia voi sia il vostro angolo verde.

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