L'olio di semi di zucca è il nuovo protagonista tra gli ingredienti “anticaduta”: ecco cosa può fare davvero per i vostri capelli.

Nel 2014 uno studio clinico su 76 uomini con alopecia androgenetica lieve ha fatto alzare molte sopracciglia: dopo 24 settimane di integratore a base di olio di semi di zucca, il numero di capelli è aumentato in media di circa il 40 per cento, contro il 10 per cento del placebo. Da lì il tam tam sui social non si è più fermato.

Da allora l’olio di semi di zucca è diventato l’ennesimo “segreto” che promette ricrescita e chioma più folta. I dermatologi, però, invitano alla calma: qualche dato incoraggiante c’è, ma va letto con attenzione e inserito in una routine che parte sempre da una diagnosi corretta. E la salute del cuoio capelluto conta quanto quella del fusto.

Cos’è l’olio di semi di zucca e perché piace ai capelli

Tecnicamente, l’olio di semi di zucca si ottiene dalla spremitura dei semi della Cucurbita pepo. È ricco di acidi grassi essenziali, soprattutto acido linoleico e oleico, di vitamina E, carotenoidi, minerali come zinco e magnesio e di fitosteroli, tra cui il beta-sitosterolo.

La combinazione di grassi buoni e fitosteroli è il motivo per cui questo olio interessa così tanto chi perde capelli. Diverse review scientifiche indicano che gli estratti di semi di zucca possono inibire l’enzima 5-alfa-reduttasi, che trasforma il testosterone in diidrotestosterone (DHT), l’ormone che nella alopecia androgenetica miniaturizza progressivamente i follicoli.

In più, gli acidi grassi aiutano la barriera cutanea del cuoio capelluto: riducono secchezza, micro-infiammazione e quella sensazione di cute che tira. Un terreno più calmo e ben idratato è un ambiente migliore per bulbi piliferi stanchi, anche quando il problema principale non è la caduta ma la qualità del capello.

Cosa dicono gli studi su crescita e caduta dei capelli

Lo studio clinico più citato, pubblicato nel 2014 su una rivista di medicina complementare, ha coinvolto 76 uomini con alopecia androgenetica lieve-moderata. Per 24 settimane hanno assunto 400 mg al giorno di integratore con olio di semi di zucca oppure un placebo: nel primo gruppo il numero di capelli è aumentato di circa il 40 per cento, nel secondo di circa il 10 per cento. Gli esperti ricordano però che il campione era piccolo e che l’integratore conteneva anche altri ingredienti, quindi non si può attribuire tutto l’effetto solo all’olio.

Un piccolo studio del 2021, pubblicato sul Journal of Cosmetic Dermatology, ha guardato invece alle donne con diradamento di tipo androgenetico. Sessanta pazienti hanno usato per tre mesi un trattamento topico a base di olio di semi di zucca o una schiuma di minoxidil al 5 per cento. Entrambi i gruppi hanno visto miglioramenti nella densità, ma il minoxidil è risultato più efficace, confermando che l’olio è un aiuto, non un sostituto delle terapie di riferimento.

Altre ricerche sperimentali hanno provato l’olio in formulazioni più tecnologiche, come niosomi e gel specifici per la cute. In uno studio su una lozione con niosomi caricati di olio di semi di zucca, dopo otto settimane i partecipanti hanno avuto una riduzione della caduta di circa il 44 per cento e un aumento del rapporto tra capelli in fase anagen e telogen, indice di crescita più attiva. Le review recenti collocano questo ingrediente tra i coadiuvanti non farmacologici da affiancare a minoxidil e finasteride, non tra le cure principali.

Come usare l’olio di semi di zucca per capelli e cuoio capelluto

Per via orale l’olio di semi di zucca si trova in capsule come integratore. Le dosi degli studi parlano di 400 mg al giorno, mentre molti prodotti in commercio arrivano a 1000 mg o più. Secondo gli esperti di nutrizione e dermatologia, prima di iniziare è prudente confrontarsi con il medico, soprattutto se assumete altri farmaci, avete patologie croniche, siete in gravidanza o allattamento. In generale è ben tollerato, ma può dare lievi disturbi gastrointestinali in soggetti sensibili.

Per uso topico potete scegliere un olio di semi di zucca spremuto a freddo, meglio se biologico. Alcune gocce massaggiate sul cuoio capelluto asciutto o leggermente umido, una o due volte alla settimana, lasciate in posa 15-20 minuti e poi risciacquate con uno shampoo delicato, possono aiutare cute secca, prurito leggero e capelli grossi o crespi. Sulle radici molto grasse, con dermatite seborroica o tendenza all’acne, invece, i dermatologi consigliano cautela: gli oli ricchi possono risultare troppo occlusivi e peggiorare la situazione.

Durante l’applicazione locale possono comparire arrossamento o prurito, soprattutto su pelli sensibili o con rosacea: in quel caso è meglio sospendere e farsi vedere da uno specialista. Stesso discorso se sospettate un’allergia alla zucca o ad altre Cucurbitacee.

Qualunque sia la via scelta, le aspettative vanno tenute con i piedi per terra. Il ciclo del capello richiede almeno tre-sei mesi per mostrare cambiamenti visibili ed è lo stesso arco di tempo degli studi clinici. Se la caduta è improvvisa, a chiazze, associata a prurito intenso, dolore, febbre, perdita di peso o alterazioni delle unghie, l’autogestione con l’olio di semi di zucca non basta: serve la valutazione di un dermatologo o di un tricologo per capire la causa e, eventualmente, usare questo ingrediente come supporto, non come unica strategia.