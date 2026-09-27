Una collezione fatta di intrecci, nodi, frange e leggerezza in cui l’estate prende forma attraverso il gesto e la materia: la SS27 di Bottega Veneta in 5 punti.

Il passaggio dalla primavera all’estate è il momento in cui il modo di vestirsi inizia a cambiare: i capi diventano più essenziali, le silhouette più rilassate e il confine tra ciò che elegante e ciò che è quotidiano si fa sempre più sottile.

È proprio da questa fase di transizione che si lascia ispirare la nuova collezione SS27 di Bottega Veneta, firmata da Louise Trotter che per la prossima stagione ha portato il savoir-faire nel quotidiano, giocando tra preziosità e semplicità e immaginando un guardaroba sofisticato, fatto di capi strutturati, ma allo stesso tempo facili da indossare.

Una collezione che porta in primo piano la qualità delle lavorazioni e una nuova idea di leggerezza, tra materiali ricercati e un’attitudine più disinvolta.

Ma ecco 5 cose da ricordare dello show.

***Dolce&Gabbana e la nuova collezione SS27 che rende omaggio alla “Stravaganza Siciliana”***

01. L'ispirazione

A ispirare la collezione, il cambiamento che accompagna il passaggio tra una stagione all’altra. Louise Trotter guarda a quel momento in cui il modo di vestire si fa più libero e il corpo torna al centro di tutto, lasciando da parte costruzioni troppo rigide.

02. La palette

La palette alterna tonalità delicate e accenti più decisi. Rosa pastello e lilla si mescolano a pennellate di bianco, sabbia e verde oliva, interrotte da giusto qualche tocco di rosso e corallo che danno più energia ai look. A rendere la scelta cromatica ancora più interessante, abbinamenti come il rosa accostato al giallo burro o al viola, che danno vita a combinazioni inaspettate.

03. La collezione SS27 di Bottega Veneta

La nuova collezione SS27 di Bottega Veneta ha riletto alcuni grandi classici del guardaroba della bella stagione in modo più ricercato. Ci sono blazer dal taglio preciso, pantaloni ampi in seta, capispalla in nappa, pencil skirt aderenti e abiti sottoveste impreziositi da fiori 3D. Le frange diventano uno dei dettagli più riconoscibili e fanno capolino su gonne a palloncino, abiti, soprabiti e sulla nuova borsa in paglia formato XXL. A loro si aggiungono camicie leggere, bluse e capi realizzati in patchwork di pizzo e in crochet che aggiungono un tocco più disinvolto ai look. Non manca poi l’iconico Intrecciato, la lavorazione simbolo della Maison, che viene reinterpretato su diversi capi e accessori e ripreso su gonne, abiti e accessori, a volte insieme a più scenografici dettagli in piume.

04. Gli accessori

Anche gli accessori seguono la stessa idea di praticità e ricercatezza. Le borse hanno dimensioni importanti e spaziano dalle maxi bag alle shopper fino alle sacche in pelle da portare a spalla alle clutch da portare a mano. Ai piedi, décolleté dalla punta arrotondata e ballerine ”guanto” morbidissime. Tra gli accessori cult della collezione, la cintura intrecciata con le nappe e il foulard con le frange da annodare intorno alla vita, insieme agli orecchini in pelle intrecciata che si indossano anche spaiati.

05. Kendall Jenner e Jacob Elordi protagonisti dello show

A catturare l’attenzione durante lo show, una coppia che da tempo sta facendo parlare di sé e che da qualche mese è finita sotto i riflettori: Kendall Jenner e Jacob Elordi. Se la supermodella ha chiuso a sorpresa la sfilata di Bottega Veneta, con addosso un lungo abito nero asimmetrico, l’attore, nonché ambassador della Maison, ha assistito allo show dal front row.

Foto: GettyImage