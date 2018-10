Ecco una miscellanea di poltrone firmate Maisons Du Monde che conferiranno uno squisito tocco chic ai vostri ambienti. Per ogni stile e per ogni budget



La poltrona è il trono che incorona come regale lo stile di casa. In salotto o in camera da letto che sia, questa seduta si rivela dovunque la reginetta del decor.

Per arricchire un ambiente di eleganza, coronandolo di personalità chic, ecco 10 poltrone di Maisons du Monde adatte a ogni budget da acquistare subito.





1. Oxford: eleganza senza tempo

La poltrona Oxford in pelle di vacchetta pigmentata di marrone e invecchiata è un must per gli arredamenti speziati da un retrogusto vintage. Con piedini in pino dipinto wengé e un cuoio squisitamente délabré, questa seduta si adatta a qualsiasi ambiente conferendogli un tocco d’antan.

2. Jasper: velluto soft ed ergonomia top!

La poltrona Jasper è un gioiellino che unisce in sé tante delle tendenze di arredamento più attuali. Il velluto, in primis, è uno dei must del momento, tuttavia anche l’essenzialità geometrica e lo scheletro in metallo dipinto di nero rendono questo pezzo un tassello fondamentale degno di un puzzle di design da chapeau.

3. Davis: gusto vintage + comodità



La poltrona Davis è il perfetto connubio di due caratteristiche fondamentali da accogliere in casa: gusto impeccabile e, non certo secondario, comodità ergonomica. Provvista di uno schienale dritto e di poggiagomiti alti, questa seduta assicura una postura corretta. Nonché un vintage touch deliziosamente chic.

4. Zia: il rattan che scalda di stile anche l’inverno

Chi pensava di dovere stipare in soffitta il mobilio in vimini e rattan perché ormai troppo estivo, si prepari a ricredersi e a mettere giù subito quel delizioso portariviste intrecciato. L’ultima tendenza in materia di arredamento, infatti, è quella di sfoggiare materiali solitamente targati Summer anche a Natale, per dire. Uno di questi è senz’altro il rattan, l’anima di cui si intreccia il cuore della poltroncina Zia di Maisons du Monde. Ispirata al design di matrice tropicale, conferirà maggior calore del caminetto!

5. Scandinave: un optical chic davvero inebriante



Diametralmente opposta a livello geografico rispetto alla poltroncina tropicale in rattan, la poltrona Scandinave emana lo stile più cool targato paesi nordici. Le trame optical, il rivestimento in cotone e i piedi lignei posti in obliquo rendono questa seduta una reinterpretazione dello stile scandinavo in chiave contemporanea. La Scandinave si adatta al bacio a ogni interno, sposandosi sia con il gusto vintage sia con la modernità minimal.

6. Majestic: pelle nera per uno stile rètro-rock



La parola d’ordine per un gusto urban chic impeccabile? Cuoio nero lucidato, struttura metallica dorata e anima rockeggiante. In una parola sola: Majestic! Si chiama proprio così la poltrona di Maisons du Monde che meglio incarna l’anima grintosa dello stile industrial. Ma non confinatela in ambienti che mixano soltanto ferro e cemento: benché particolarmente adatta a loft arredati secondo i dettami del factory style, questa poltrona è perfetta per qualsiasi tipologia d’interno. Country chic compreso, provare per credere!

7. Zola: la reincarnazione dello stile Luigi XIV



Un salone arredato in maniera classica che guarda al gusto francese d’antan non potrà che rimanere estasiato dalla sua presenza. Stiamo parlando della poltrona Zola, un concentrato degli stilemi più iconici che hanno reso grande lo stile Luigi XIV. Con uno splendido schienale trapuntato e una struttura lignea intarsiata di motivi floreali, questa poltrona vi farà sentire come Maria Antonietta. Da perderci la testa, insomma…









8. Cottage: il trono dello stile country-chic



Si chiama Cottage e, come il nome suggerisce, è la reginetta delle sedute da casa di campagna. Ma non solo i cottage accolgono a braccia aperte questa poltrona shabby chic: anche un appartamento in centro città, arredato sia in maniera minimal sia con gusto vintage, è la cornice ideale per questa adorabile poltrona. E grazie alla vasta gamma di fodere in cotone e in lino di cui dispone, adottare una Cottage equivale ad adottare un gusto diverso ogni volta che si avrà voglia di cambiare mood.

9. Iceberg: tocco scandinavo per palati rétro



Un’altra seduta che richiama lo stile scandinavo è la Iceberg. In giallo senape per colorare di allegria qualsiasi cantuccio, questo pezzo d’arredamento non solo risulta pratico ma anche molto decorativo. Posizionatela in camera da letto per un corner di lettura caldo sia al tatto sia alla vista. La struttura lignea semplice ed essenziale fa da contrappunto alla seduta morbida che strizza l’occhio ai modelli vintage.

10. Beaubourg: design da museo esposto in casa



La poltrona Beaubourg è un gioiello di design in grado di trasformare ogni stanza in un capitolo di storia dell’arredamento. Con una comoda seduta rivestita di cuoio effetto invecchiato e una struttura in acciaio inossidabile, questo mobile si adatta a qualsiasi stile di casa. In un salotto di matrice industrial così come in una camera da letto rustica, questa poltrona saprà dare un tocco unico e raffinatissimo.

Photo Credits: maisonsdumonde.com