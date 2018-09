Il velluto è uno dei materiali principi dell’arredamento autunnale ma spesso rischia di appesantire l’ambiente. Ecco come evitare di cadere in errore maneggiandolo



Nulla appare più raffinato e regale del velluto.

Dalle poltroncine Luigi XV alle chaise longue d’antan fino ad arrivare alle sedute dal design più contemporaneo, non c’è complemento d’arredo che non si illumini di charme grazie al soffice tocco di eleganza conferito da questo tessuto.

Eppure il velluto è da maneggiare con cura, non per il rischio di spelacchiarlo rovinosamente ma semmai per quello, ben più temibile, di risultare kitsch e pacchiani.

Ecco i 10 errori più comuni e insidiosi da evitare quando si arreda con il velluto.





1. Eccedere nel multicolor

Il velluto è per sua stessa conformazione la quintessenza della raffinatezza. Onde evitare di guastarne lo charme, non esagerate con la tavolozza cromatica: poche tinte renderanno l'ambiente caldo ma al contempo chic. Puntate dunque su al massimo un paio di macro cromie e declinatele a piacere.

Photo Credits: maisonsdumonde.com





2. Usarlo solo in salotto e in camera da letto

Molti preferiscono relegare il velluto al salotto e alla camera da letto, ghettizzandolo e non aprendogli così le porte della cucina, della sala da pranzo né del bagno. Non cadete in questo errore: il velvet design decora amabilmente qualsiasi stanza. Provate a posizionare due sedie imbottite di velluto vicino al tavolo e non potrete più fare a meno di quel comfort. E di quello charme!

Photo Credits: hm.com





3. Esagerare con il mobilio

Un bel divano di velluto deve dominare il salotto senza litigarsi il protagonismo con vetrinette Luigi XV, chaise longue e pouf. Evitate di stratificare troppi mobili così come eccessiva oggettistica: il velluto va a braccetto con un po’ di minimal, quindi se siete invece accumulatori seriali datevi al decluttering prima di adottare un bel sofà vellutato.

Photo Credits: maisonsdumonde.com





4. Bandire a priori la moquette

Benché la moquette abbia visto tempi migliori, in auge com’era negli anni Settanta-Ottanta, oggigiorno sta tornando alla ribalta. Datele dunque una chance: se scelta di un colore neutro e freddo come il grigio, può rivelarsi un rivestimento davvero chic.

Photo Credits: archiexpo.it/object-carpet





5. Rifuggire l’effetto romantico

C’è chi crede che il velluto sia già di per sé un materiale grondante romanticismo, dunque da evitare in varianti ancora più lovely quali rosa cipria. Non fatevi ingannare dalle apparenze e scegliete proprio una tinta altamente femminile da abbinare a una panca da boudoir: l’effetto sarà sensuale ed elegante.

Photo Credits: urbanoutfitters.com





6. Temere (troppo) l’effetto pomposo

Il termine “velluto” rimanda a un immaginario di eleganza in pompa magna. Non snaturatelo di questa sua origine e calatelo senza timore in ambienti molto raffinati. L’arredamento antiquario, la boiserie più chic così come i lampadari di cristallo saranno i perfetti compagni di una sedia dalle linee barocche rivestita di morbido velvet.

Photo Credits: maisonsdumonde.com





7. Non abbinarlo all'oro

A chi vi dice che il velluto e l’oro assieme assicurano un effetto pacchiano e volgare non date retta. Se ben miscelati, velvet e gold sono un’accoppiata mozzafiato. Badate bene, però, a non appesantire troppo la stanza con il colore: tinte pastello molto tenui alleggeriranno il tutto con un tocco giocoso e infantile.

Photo Credits: urbanoutfitters.com





8. non usarlo sui cuscini

Se temete che stratificare cuscini di velluto sul divano faccia troppo "casa della nonna", sappiate che state per cadere in errore. Una delle tendenze più glamour per l’inverno 2019 è infatti quella del velluto formato pillow, per un riscaldamento-coccola sotto forma di parata di morbidi cuscini in velvet da abbracciare. Per evitare l’effetto “pattine e orologio a cucù” che vi spaventa, basta sceglierli di tinte audaci e sensuali.

Photo Credits: hm.com





9. Non abbinarlo con lo stile rustico

C’è chi crede erroneamente che in un ambiente lasciato a rustico si debba optare esclusivamente per poltrone rivestite di pelle color tabacco. In realtà accanto a una parete di mattoni sabbiati e ad arredi di legno non trattato non c’è materiale che meglio si sposi del velluto. Cuscini, poltroncine e tappeti di questo soffice tessuto conferiranno alla stanza un soft tuoch davvero gradevole.

Photo Credits: maisonsdumonde.com





10. Non mixarlo in stile antico e moderno

Il bello del velluto è che sta divinamente sia su sedute d’antan sia su poltrone futuristiche. Se non sapete scegliere tra l’una e l’altra, miscelatele entrambe nella stessa stanza: l’effetto sarà sorprendentemente glam!

Photo Credits: archiexpo.it/dare-studio