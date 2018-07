L’azienda francese specializzata in arredamento e decorazione per la casa lancia un nuovo catalogo lighting che raccoglie oltre 400 articoli del settore illuminazione. Ecco le novità imperdibili



Maisons du Monde s’illumina di stile, lanciando il suo primo catalogo dedicato esclusivamente all’illuminazione, disponibile presso tutti gli store dal 16 Luglio.

Oltre 400 articoli di cui molti sono novità imperdibili, suddivise secondo gli iconici stili che ormai sono caratteristici del brand, ossia l’industriale, il classico, l’esotico, il moderno, il vintage e quelli rispettivamente pensati per la casa al mare e la casa in montagna.

Lampadari, lampade da tavolo, piantane, applique, ghirlande luminose, lampadine e una selezione pensata per le camerette dei più piccoli renderanno il decor di ogni casa un tripudio di luce e colore.

Per farvi venire l’illuminazione che stavate cercando, ecco 10 idee per lampade e soluzioni di illuminazione che accenderanno l’interruttore del glamour di casa, mettendolo fisso su on.





Piantane rétro

Tra le cifre stilistiche che compongono il fil rouge di Maison du Monde, le piantane che strizzano l’occhio al design d’antan sono le più gettonate. Ne basta una da posizionare in un angolo per illuminare tutta la casa di charme.

Light Decor di stile pop

Più giovanili e irriverenti si dimostrano invece le soluzioni pop ’n’ young, quelle che fanno dei cartelli luminosi da appendere alla parete un vero vessillo. Scegliete le scritte che più si addicono al vostro mood e allo stile della casa.

Lampade da tavolo

Le lampade sono in grado di arredare sia grazie al loro fascio di luce che emana charme puro sia tramite il design dell’oggetto in sé. Una lampada da tavolo è un accessorio in grado di rendere una stanza radicalmente diversa, riempiendola di garbo grazie alle linee classiche oppure di gioiosa allegria attraverso colori e fattezze giocose. Scegliete quella che meglio si sposa al vostro arredamento. Nonché al vostro ego, ossia il fanciullino pascoliano che si annida in voi.

Luminarie decorative



Per uno stile shabby chic davvero adorabile, le luminarie multicolori sono la ciliegina che darà quel tocco fashion all’arredamento. Optate per nuance pastello che renderanno la stanza ancora più calda e femminile.

Materiali naturali



Legno, vimini, bambù e metallo sono i migliori amici dell’illuminazione. Scegliete questi materiali naturali come anime delle vostre lampade: il decor di casa ve ne sarà infinitamente grato.

Bugie elettriche

Tra le chicche firmate Maison du Monde più adorabili, le bugie elettriche con incastonate le lampadine al posto delle candele sapranno conferire a qualsiasi ambiente un tocco originale e al contempo elegante.

Scritte al neon



Apprezzatissime dal design di oggi ci sono poi le scritte al neon, uno dei fiori all’occhiello del reparto illuminazione di Maison du Monde. Si ispirano allo stile pop americano anni Sessanta, rivelandosi gioiellini luminosi capaci di rendere squisitamente vintage qualsiasi parete.

Bubble light



Anche i lampadari a nuvole di bulbi sono un must del design moderno. Romantici e raffinati, riescono a conferire leggiadria a qualsiasi stile d’arredamento. Per un bubble design con i fiocchi. Anzi: con le bolle!

Single Ball



Anche la lampada con un solo bulbo vi assicurerà un light decor trendy e piacevole. Lampade a terra, a piantana, abat-jour e addirittura palle luminose da appoggiare sul pavimento, ecco le tante declinazioni della sigle ball.

Fili di lanterne

Le lanterne vanno sdoganate dal settore party! Maison du Monde lo sa bene e infatti propone i fili di lanterne non solo per decorare la casa a prova di festa: rendete i cosiddetti “festoni” co-protagonisti del vostro arredamento di ogni giorno. Farete della quotidianità casalinga la vera festa. Che la festa abbia inizio, dunque!