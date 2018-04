Spesso l’arredamento shabby rischia di fare commettere scivoloni di cattivo gusto. Ecco i 10 consigli per non sbagliare e avere una resa elegante, raffinata e fresca



Lo shabby chic è uno stile molto amato in quanto riesce a rendere retrò un ambiente conferendogli al contempo una freschezza giocosa.

Il segreto per questo effetto leggiadro - che è la sua cifra stilistica - è quello di restaurate mobili d’antan, regalandogli una seconda vita fatta di vernici bianche di copertura che seguono i dettami dell’effetto piacevolmente rovinato proprio del vintage.

Spesso, però, è più facile a dirsi che a farsi: mixare mobili antichi e rinnovarli in versione provenzale può fare cadere in errori tanto comuni quanto obbrobriosi. Si rischia così di trasformare una stanza in stile marinière declinato à la française in un ingessato bazar del kitsch.

Ecco 10 consigli per evitare gli sbagli più comuni che si commettono nell’arredare casa secondo i dettami shabby chic.





Pastello ma non troppo

Le nuance color pastello sono le predilette nello stile shabby di matrice prettamente femminile. Benché riescano a conferire all’ambiente una leggiadria e freschezza molto primaverili, è sempre bene non eccedere nel mix & match di tinte pastel. Basterà qualche tocco fugace di rosa cipria, azzurro carta da zucchero o verde menta per rendere giocoso quanto basta l’effetto finale.

Non esagerare con la stratificazione del mobilio

L’oggettistica così come i complementi d’arredo propriamente shabby non dimostrano una delle loro migliori rese nella quantità. Puntate sulla qualità e siate parchi negli accostamenti: azzardare una collezione troppo ricca di suppellettili, sedie e comò vi farà scadere nella tristemente celebre “accozzaglia kitsch”. Apportate dunque i benefici del minimal e del decluttering anche in campo shabby chic.

Pochi (ma buoni) pezzi top

Uno stile shabby che sia davvero degno dell’etichetta “stile” si basa sulla scelta oculata di pochi complementi di buona qualità, accostati con gusto e inseriti in un ambiente raffinato. Per essere tale, l’interior deve seguire le regole dell’eleganza essenziale che si fonda principalmente sulle pareti e i rivestimenti dai colori neutri. Un vecchio comodino restaurato abbinato a una struttura lignea del letto retrò a cui dare nuova vita saranno l’accoppiata perfetta che renderà la stanza piacevolmente bonton.

Effetto délabré ma chic

La patina dell’usura è indubbiamente una delle grandi protagoniste del genere shabby, tuttavia non tutto il délabré è da accogliere a braccia aperte. L’effetto rovinato deve essere un’eco di stile, percepito delicatamente e sobriamente. Non dunque mobili che cadono a pezzi: la carteggiatura e la sverniciatura tipiche di questo filone non devono compromettere innanzitutto la praticità del mobile ma nemmeno rovinarne la resa estetica.

Pezzi di filoni d’arredamento d’antan

Per coronare il retrogusto shabby, retrò di nome e di fatto, scegliete qualche componente o accessorio che strizzi l’occhio all’arredamento d’altri tempi: la toeletta, il paravento, i manichini per confezionare abiti sartoriali così come il settimanile, lo scrittoio, il servomuto o la cappelliera daranno un tocco di autenticità vintage all’ambiente riprodotto.

Specchio antico come protagonista

Optate per una specchiera che strabordi personalità. Nel caso doveste trovarla molto bizzarra e di retaggio un po’ troppo barocco, sdrammatizzatene l’effetto pomposo puntando sull'accostamento di pochi pezzi. Il rischio, infatti, sarebbe quello di risultare eccessivamente rococò ma basta qualche accorgimento e alla fine anche uno specchio antico importante potrà essere felicemente calato in un ambiente fresco.

Non troppo bianco

Il bianco è il vessillo numero uno dello stile shabby chic. I mobili antichi di mogano vengono spesso imbiancati, per un tocco provenzale e marinaresco che dia respiro alla stanza. Però anche il bianco è da dosare sapientemente senza esagerarne l’effetto, altrimenti fantasmagorico e sterile. Inserite un vaso o una lampada colorate oppure puntate su diverse nuance di white-off che rendano l’interno più caldo.

Non eccedere nel country touch

Il segreto è sempre lo stesso, in tutte le cose: non esagerare. Anche per ciò che concerne una delle anime più vitali dello shabby style, ossia la sua declinazione country, è bene centellinare le scelte. Se amate le cucine che richiamano questo stile, optate per una via di mezzo che unisca i listelli di legno verniciati di bianco ad accorgimenti più moderni, ad esempio il fascione di piastrelle in vetroceramica dall’effetto loft newyorkese. Il risultato sarà meno da saloon e più "Manhattan Approved".





Alleggerire il tutto con il flower design

I fiori sono la ciliegina sulla torta shabby: per rendere meno pesante l’effetto di design, qualche pianta in vaso o bouquet fresco serviranno a ossigenare un ambiente che altrimenti potrebbe risultare troppo inamidato. Onde evitare di scivolare sull’effetto pattina & orologio a cucù della nonna, sono assolutamente da bandire i fiori secchi.

Siate originali nei dettagli

Per i palati più amanti dell’originalità a ogni costo, qualche scelta sui generis a livello di particolari può essere benaccetta. Tra le più amate dagli shabby addict vi sono le vecchie valigie usate come bauli, comodini e addirittura tavolini da caffè. Se volete essere ancora più originali, inseritele come pezzo forte dell’arredo giardino.

