Ecco i consigli da seguire per avere sempre una casa impeccabile, senza più rischiare di trovare tutto in disordine e mal riposto



Avere una casa sempre in ordine non è una chimera, anzi.

Anche i padroni di casa più disordinati e bohémien potranno godersi interni sempre impeccabili. E senza dovere per forza chiamare Marie Kondo come deus ex machina che gli sistemi il caos.

Bastano pochi accorgimenti per un ordine garantito; inoltre con qualche trucchetto semplice, divertente da attuare e anche bello da vedere potrete stare tranquilli: la vostra casa chiuderà la porta in faccia al disordine una volta per tutte!

Ecco 10 idee d'arredo originali per una casa sempre ordinatissima.





Un’isola in cucina dove riporre anche le stoviglie

Il piano di lavoro a isola è un escamotage perfetto non solo per avere una cucina pratica ma anche per una garanzia di ordine. Dotate la vostra isola di scompartimenti per stipare piatti e stoviglie così da avere un ulteriore spazio per impilare ordinatamente gli accessori tipici di questo ambiente della casa.





Due lavelli in bagno

Se volete avere una toilette sempre impeccabile, il trucco dei due lavabo al posto di uno si rivelerà davvero valido. Solitamente con un solo lavello si stratificano saponette, cosmetici, spazzolini e quant’altro attorno alla vasca del lavandino ma scegliendo la soluzione doppia ciò non accadrà.

Oltre a dimezzare la quantità di oggetti, spartita tra i due lavabi, l’equilibrio che si forma tra le due postazioni in parallelo invoglierà a essere più ordinati. Provare per credere.





Portaoggetti con contenitori di forma quadrata

In qualsiasi stanza scegliate di posizionare una libreria o qualunque tipo di porta-oggetti componibile con celle di forma quadrata, l’ordine ne risentirà piacevolmente. Oltre a essere un ottimo raccoglitore di libri, accessori, ninnoli e oggettistica varia, una struttura alveare di questo tipo infonde all’ambiente una sorta di rigore geometrico che invoglierà a non lasciare nulla fuori posto.





Un grande specchio posto in verticale

Anche uno specchio di grandi dimensioni, posizionato preferibilmente in verticale contro una parete, è un ottimo alleato dell’ordine. Innanzitutto dilaterà lo spazio grazie all’illusione ottica, in un gioco di duplicazioni e di aperture fittizie. Inoltre sottolineerà lo stato della camera in questione, facendo vedere a chi la abita una seconda proiezione di com’è. Se quindi ci saranno oggetti sparsi per terra e in generale uno stato di disordine, lo specchio amplificherà il caos e vi invoglierà a sistemare.





Mensole

Alla base di una casa ordinata ci sono quasi sempre pareti attrezzate con le mensole. Perfette per appoggiare ogni cosa, gradevoli da vedere quindi ideali per coniugare funzionalità ed estetica, le mensole hanno mille pro. L'ennesimo è anche quello di non diventare prepotentemente protagoniste di una stanza: se ne stanno in disparte, in maniera discreta e quindi molto raffinata.

Non cercate forme, colorazioni e materiali troppo estrosi: la mensola in sé deve essere semplicemente una struttura, un supporto su cui appoggiare suppellettili. Se proprio volete dare un tocco di personalità all’ambiente, puntate sulla foggia degli oggetti da posarvi sopra.





Attaccapanni minimal

Un appendiabiti essenziale è un buon modo per tenere ordinato l’ingresso o la camera dei bambini. Sceglietelo dal design minimalista, con forme semplici e materiali naturali come il legno: questa essenza minimale invoglierà sia i grandi sia i piccini ad appendervi giacche, borse e qualsiasi cosa sia meglio non buttare disordinatamente su una sedia o sul letto.





Sfruttare il sottoscala

La parte sottostante le scale è uno spazio preziosissimo per chi ama tenere la casa sempre in ordine. Non lasciate quindi che il sottoscala rimanga spoglio e inutilizzato ma semmai scegliete di sfruttarlo al meglio. Chi vuole praticità a ogni costo, può pensare di ricavare cassetti e armadietti per stiparvi di tutto e di più. Chi invece antepone il lato estetico a quello pratico (ma cerca comunque un buon compromesso) può limitarsi ad appendere qualche stampa e montare una scaffalatura in orizzontale.





Un armadio su misura che segua la parete d’ingresso

In camere da letto piccole o di dimensioni medie, spesso il problema sia estetico sia pratico di dove installare l’armadio sembra irrisolvibile. Un trucchetto salva-spazio e salva interni è quello dell’armadio su misura appoggiato contro la parete d’ingresso, quella in cui si apre la porta. Questo escamotage permette di entrare in una stanza senza sentirsi soffocati dalla presenza di un armadio, inoltre ottimizza gli spazi grazie a una capienza notevole. Con un armadio del genere non avrete più scuse insomma: cappotti, borsette e scarpe non potranno che essere risposti in ordine!





La scarpiera a scomparsa

A proposito di scarpe, il mobile scarpiera è bene che non sia mai a vista. O meglio: che non lo sia il suo interno. Se preferite appoggiare le scarpe su mensole aperte, pensate almeno di attaccare una tenda per coprirle quando avete ospiti. Un drappeggio leggero e satinato sarà non solo funzionale ma pure elegante.





Vasi interrati sul terrazzo

Anche se le piante in vasi diversi, variopinti e di dimensioni differenti danno quel tocco bohémien delizioso agli spazi esterni, per un terrazzo davvero ordinato sarebbe meglio pensare a un tipo di vaso unico per tutte le piantine. Se avete modo di interrare i vasi, lasciando a sfioro soltanto la pianta, l’effetto pulito e ordinato sarà ancora più evidente.





Cover Photo Credits: iStock Photo