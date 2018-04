Dalla carta da parati alle tende, i fiori mettono radici dappertutto nell’home decor. Ecco come farli sbocciare in tutti gli interni, per una casa che profuma di primavera e bouquet fresco

Con lo sbocciare della primavera fuori dalla finestra, si respira a pieni polmoni la voglia di farla entrare in casa. Per aprirle le porte bastano pochi accorgimenti: dalla carta da parati giusta alle fantasie di tessuti, sono tanti gli escamotage con cui rivestirete ogni stanza di Spring allo stato puro.

Ecco i consigli per fare sbocciare l’arredamento di casa secondo i dettami del flower mood.





Un letto floreale



Dormire su un letto di fiori è di certo un appannaggio delle favole. Eppure un simile giaciglio rinfrescante e caleidoscopico lo si può facilmente riprodurre anche nella realtà, basta scegliere il set giusto di lenzuola, coperte e copripiumini con motivi floreali e vi sembrerà di addormentarvi nel bel mezzo di un bosco. Un escamotage perfetto anche per trasformare la vostra dolce metà nel proverbiale Principe Azzurro.

Photo Credits: hm.com





Fiori a tavola



I fiori sono il piatto forte anche di una tavola imbandita ad arte: per rendere l’atmosfera del focolare ancora più calda e squisitamente primaverile, optate per tovaglie, canovacci e stoviglie il cui fil rouge sia in realtà un fil vert, ossia gli steli dei fiori in essi ritratti. Dalla brocca a forma di foglia in rilievo ai bicchieri con incisioni floreali, trasformate la cucina in un vivaio per vivacizzare letteralmente l’ambiente.

Photo Credits: zarahome.com





Flower Bathroom

Anche una cascata di petali in bagno farà della vostra toilette un cantuccio fiabesco. Basterà scegliere una tenda da doccia con motivi floreali o anche solo il portasapone per dare un flower touch che profumerà di stile. Con gli accorgimenti e le corolle giuste, la salle de bain diventerà un buen retiro che strabocca romanticismo bohémien.

Photo Credits: urbanoutfitters.com





Scegliete una carta da parati primaverile

Fate sbocciare la Primavera a tutta parete, optando per una wallpaper che sia un tripudio di petali multicolor. L’ambiente diventerà gioioso senza perdere il benché minimo stile, anzi: con una carta da parati su fondo scuro, l’effetto sarà molto raffinato senza rinunciare a un’eco pop.

Photo Credits: leroymerlin.it





Quadri a fiori

Chi non fosse avvezzo alla wallpaper e preferisse un’alternativa meno invasiva, può limitarsi ad attaccare una tela che inneggi alla Spring. Scegliete un quadro che raffiguri un soggetto floreale oppure un motivo astratto in cui la nota dominante sia il verde e vi accorgerete come un piccolo dettaglio faccia sbocciare la differenza.

Photo Credits: maisondumonde.com





Cuscini ossigenanti

Tra i dettagli cui accennavamo, il cuscino è di certo l’accessorio più pratico e decorativo che possa venirvi in aiuto. Senza bisogno di chiodi, martello, trapano né colla, basterà sceglierlo della fodera più affine ai vostri gusti primaverili e posizionarlo su una poltrona, un divanetto o addirittura per terra: il fiore o la foglia disegnati sul vostro pillow metteranno radici in tutto il resto dell'interior design, rinfrescandolo amabilmente.

Photo Credits: flyingtiger.com





Arredate con il verde vivo

Non c’è arredamento più primaverile di quello che si serve del green design vero e proprio. Sono tantissime le declinazioni del flower decor e potrete sbizzarrirvi tra tantissime idee che ammanteranno la vostra casa di ossigeno e freschezza anche a livello estetico. Tra le soluzioni più leggiadre, sono gettonatissime quelle pensili: dai vasetti che scendono dal soffitto ai bulbi vitrei appesi in cui inserire piantine grasse, basta scegliere il terrario che preferite e il gioco è fatto.

Photo Credits: casashops.com





Tende fiorate

Un altro modo per arredare con fantasie floreali pensili è quello di attaccare tende che giochino con questi motivi. In un ambiente austero così come in un interno più incline al pop, la flower curtain cadrà a pennello. Osate un po’ di più se l’arredamento è minimal: in una stanza monocromatica non disdegnate tocchi di colore più accesi. Viceversa, se l’arredamento contempla già un mix di tinte pastello e fluo, optate per tende a fiori leggermente più sobrie onde evitare l'effetto bazar.





Photo Credits: archiexpo.it/dedar-milano





Mobilio a fiori

I fiori possono sbocciare anche sui mobili senza farli risultare troppo pacchiani o shabby. Purtroppo lo stile floreale soffre del retaggio delle tappezzerie kitsch con cui generazioni intere di nonne hanno foderato i divani ma voi non dovete temere quell’effetto: il flower mood di matrice 2.0 non ha più nulla del vecchiume en pendant con le pattine e l’orologio a cucù. Il non plus ultra della sciccheria d'oggigiorno è scegliere un mobile floreale sui generis come, ad esempio, un settimanile, pezzo d’arredo poco conosciuto ma delizioso per rendere un angolo ricco di personalità.

Photo Credits: maisonsdumonde.com





Organizer in tessuto a stampa floreale

L’organizer in morbido cotone è perfetto sia come ornamento sia come alleato dell’ordine in casa. Appendetelo dove volete: in un angolo anonimo per renderlo meno tale, in un punto strategico perché sia pratico, in bagno per non stratificare sul lavello cosmetici e saponette.

L’organizer è il benvenuto dovunque, anche accanto allo zerbino.

Photo Credits: zarahome.com