Rimboccatevi le mani: è tempo di tirare fuori tutto il potenziale inespresso del vostro ingresso!

Arredare l'ingresso sembra facile, ma non lo è. Ed è per questo che, spesso, finisce per restare inesorabilmente vuoto, arredato con elementi casuali, del tutto di privo di personalità e sottoutilizzato.



L'ingresso è croce e delizia dell'arredamento moderno e "banco di prova" per tutti coloro che amano il design e la decorazione.



Dopo la scelta dello zerbino da collocare fuori dalla porta di casa - rigorosamente, bellissimo! - è arrivato il momento di concentrare l'attenzione su arredi, dettagli e soluzioni decor.



Per le case più grandi può essere utile dare anche un'occhiata ai 10 mobili perfetti per ogni budget; per gli spiriti creativi, invece, basterà una "ripassata" ai consigli per un arredamento senza errori, per poi attingere a piene mani dalle 8 idee creative selezionate!

1. Nuova identità cromatica

Sono sempre più frequenti i casi in cui, soprattutto per ragioni di spazio, l'ingresso viene sacrificato e dalla porta si accede direttamente al living. Le necessità, però, restano le stesse di sempre. Un sistema di ganci o mensole a parete, elementi vegetali o un mobile nel quale riporre chiavi, telefone e corrispondenza risulteranno estramamente utili. E per rendere gradevole l'accesso, nulla di meglio di due giocose fasce cromatiche sovrapposte.

2. Personalizzato (anche se connesso al corridoio)

Altra casistica frequente è quella dell'ingresso-corridoio. Per i fanatici del fai da te e del design etico, nulla di meglio del ridotto ingombro delle cassette di legno, con le quali dare vita a un sistema multifunzione e modulare, perdetto per riporre (e avere sempre a portata di mano) libri, scarpe e accessori.

3. Una casa glamour? Fin dall'ingresso

Basta un po' di impegno e creatività per dare vita a un angolo accogliente e funzionale, a ridosso della porta di ingresso. Da non sottovalutare, oltre all'uso di mensole in legno naturale (facili da uniformare al colore della parete), è il ricorso a cesti in vimini, midollino o in fibre naturali, che non passano mai di moda.

4. Se dentro di voi batte un "cuore hi-tech"

Un posto per tutti gli oggetti che portate sempre con voi: non povrebbe essere questa la funzione del vostro ingresso fai da te? L'allestimento non è così complicato: oltre a dotarvi di un pannello portattutto già pronto, come i cosidetti "Pegboard", ovvero gli stessi disponibili nelle officine dei meccanici, per intenderci), potreste cimentarvi voi nella realizzazioni di una vostra versione. Con compensato, ganci di bloccaggio, stoccaggio e tutto quanto desiderate.

5. Quando l'ingresso è accanto alle scale

Anche il vostro ingresso è in realtà uno spazio residuale e minino, concepito solo per connettere le scale con il portone? Non rinunciate alla possibilità di dargli un suo carattere, ad esempio prevedendo una mensola estraibile o reclinabile che all'occorrenza può diventare un supporto per le decorazioni (pensate al Natale!) oppure una postazione home-office o una sorta di "rifugio personale" utile in casi estremi!

6. Intramontabile black&white

Riflettori puntati (anche) sul pavimento quando si è alle prese con l'arredamento dell'ingresso. In una ideale composizione all'insegna della bicromia, infatti, anche il tappeto dell'ingresso entrerà a far parte di questa "dinamica", che già comprenderebbe pareti ed eventuali arredi.

7. Sfruttando la nicchia a parete

Antico casale ristrutturato? (Mini) casa di città prossima a interventi di rinnovamento? Qualunque sia la vostra abitazione, eventuali nicchie nell'ingresso possono diventare un punto di forza anziché un ostacolo nell'arredamento di questo spazio di transito. Senza rinunciare ad associargli una funzione attiva, ad esempio prevedendo ripiani portaoggetti, con eventuali ante scorrevoli, o ganci per cappotti e cappelli.

8. La panca per confidenze... sull'uscio!

Materiali occorrenti: cuscini, cinghie di cuoio, un mobile basso con ripiani o cassetti. Et voilà: il vostro "ingresso social" può prendere forma e ospitare chiacchierate e confidenze, magari scambiate prima dei saluti!

Photo Credits Cover: Mobile da ingresso Compact LV208 by Moretti