Cinque consigli pratici per arredare con gusto e creatività lo spazio di ingresso dalla casa: perché anche il "biglietto da visita" del vostro spazio domestico merita cura e dedizione!

L'ingresso non dovrebbe essere considerato la "Cerentola" di casa! Anche se l'arredamento della cucina, del living, della camera da letto tendono a rivestire un ruolo più rilevante, il potenziale dell'ingresso non andrebbe mai sottostimato.

Stretto e lungo, piccolo e buio, inondato di luce, in connessione diretta con il living, l'accesso ai vari vani dell'abitazione dovrebbe essere destinatario di attenzioni e di un progetto dedicato, al pari degli altri ambienti domestici. Sebbene esistano molte soluzioni per valorizzarlo, ad esempio a partire dalla scelta di un mobile ingresso in linea con il proprio budget di spesa, errori e imprecisioni restano dietro l'angolo.

1. Progettare sempre sulla base delle qualità spaziali

Com'è fatto il vostro ingresso? Non sempre l'acquisto di un mobile progettato appositamento per questo spazio si rivela la scelta vincente. Ci sono infatti casi in cui, nicchie a parete, porte-finestre, decori interni o altri elementi meritano di essere adeguatamente valorizzati, illuminati o necessitano di una identità cromatica decisa. Anche questo fa parte dell'arredamenteo del vostro ingresso: dunque, come prima cosa, prendete coscienza delle qualità spaziali e successivamente mettetivi alla ricerca di soluzioni ad hoc.

2. Non eccedere nel numero di mobili

L'ingresso finisce spesso per raccogliere una serie di oggetti - appendiabiti, riviste, portaombrelli, corrispondenza - che lo rendono (quasi) sempre in disordine. Scegliete con attenzione gli elementi dell'arredamento, avendo cura di individuare anche volumi nei quali riporre riviste, chiavi e altre "presenze" che altrimenti finirebbero con compromettere la leggibilità e pulizia della composizione. E non dimenticate che l'ingresso può anche essere uno spazio nel quale sedersi: dunque sì a panche e poltrone, soprattutto quando c'è spazio a sufficienza!

3. Individuare una "funzione attiva"

Soprattutto nelle piccole case, l'ingresso deve essere parte integrante - e attiva - delle "dinamiche interne". Il suo arredamento, dunque, oltre a risultare convincente dal punto di vista visivo o estetico, dovrebbe avere una funzione chiara e una precisa utilità. Un esempio? Date un'occhiata ai moderni appendiabiti, capaci di conferire personalità e stile, tenendo sempre in considerazione le necessità di quanti vivono in casa.

4. Scegliere uno stile preciso

Altolà alle soluzioni improvvisate e all'inserimento casuale di mobili e accessori acquistati nel tempo e in cerca di una posizione in casa! Anche all'arredamento dell'ingresso è consigliato riservare un progetto dedicato: seguite, dunque, un criterio coerente e univoco, declinandolo in precise scelte a livello cromatico e materico al momento degli acquisti. Meglio puntare su pochi elementi, come una madia dalla spiccata personalità, capace di fornire un utile piano d'appoggio e una serie di vani contenitori.

5. Non sfruttare tutta l'altezza a disposizione

Vietato, infine, sottovalutare il parametro dell'altezza. L'ingresso, infatti, nel lungo periodo può diventare molto più di un vano di passaggio sostanzialmente sottoimpiegato. Con i giusti arredi può supportare le richieste più frequenti, come ad esempio disporre di un armadio in più, di una scarpiera aggiuntiva, di una libreria in "supporto" a quella dello studio o del living. E, infine, non dimenticate di assegnare un'identità visiva alla parete posta frontalmente rispetto all'ingresso: un nuovo colore, una serie di opere grafiche o quadri, il classico specchio renderanno più accogliente il vostro ingresso!

