Quando il caldo rende casa invivibile, non serve per forza il condizionatore. Dalle tende al ricambio d’aria, ecco 5 trucchi semplici per abbassare la temperatura percepita degli ambienti e affrontare le giornate più torride senza aumentare troppo i consumi.

Le estati italiane stanno diventando maratone di caldo: settimane intere sopra i 30 gradi, picchi oltre i 35 e case che sembrano forni già dal primo pomeriggio. Non sempre potete accendere il condizionatore per ore, tra bollette e limiti dei condomìni. E spesso proprio non c’è, il condizionatore.

La buona notizia è che il caldo che sentite non dipende solo dal numero sul termometro, ma anche da sole, aria ferma, umidità e superfici roventi. Alcune guide tecniche su come rinfrescare casa senza condizionatore stimano che, gestendo bene questi fattori, si possano guadagnare anche 3-4 gradi percepiti in meno. Ecco 5 consigli pratici, da mettere in campo già da oggi.

1. Finestre, tapparelle e tende: fermate il sole fuori casa

Il sole che entra dai vetri è il primo “riscaldamento centralizzato” dell’estate. Il trucco è bloccarlo prima che scaldi i vetri. Nelle ore centrali, soprattutto se le finestre sono esposte a sud o ovest, tenete tapparelle abbassate o persiane socchiuse. L’ombra esterna è molto più efficace della tenda interna.

Le tende in casa però aiutano eccome. Preferite modelli chiari e, se potete, termiche: lasciano filtrare la luce ma riflettono parte del calore. Sui balconi e terrazzi tenete aperte le tende da sole nelle ore più calde. E se avete spazio, anche un ombrellone o un gazebo crea una “zona cuscinetto” fresca prima dei vetri.

Secondo le linee guida di diversi comuni italiani, tra cui il Comune di Prato, mantenere una temperatura interna tra 24 e 26 gradi è l’ideale in estate. Schermare bene il sole è il primo passo per restare in quella fascia senza climatizzatore.

2. Aria sì, ma solo quando è davvero più fresca

Aprire tutte le finestre a mezzogiorno “per cambiare aria” è il modo migliore per trasformare casa in una sauna. L’aria va fatta entrare solo quando fuori è più fresca che dentro. Di solito succede tra le 6 e le 9 del mattino e dopo il tramonto.

In queste fasce orarie spalancate le finestre su lati opposti della casa per creare una corrente d’aria incrociata. Tenete le porte interne aperte e liberate corridoi e passaggi, così l’aria calda esce in fretta. Bastano 15-20 minuti fatti bene per rinnovare l’aria senza scaldare i muri.

Quando invece fuori l’aria è bollente, chiudete tutto. Finestre serrate e schermature abbassate, soprattutto nelle stanze esposte al sole. Pensate alla casa come a una borsa frigo: la si apre solo quando serve, e per poco tempo.

3. Spegnete il caldo nascosto degli elettrodomestici

Computer, televisione, console, modem, caricabatterie lasciati sempre inseriti: consumano poco, ma scaldano l’ambiente in modo continuo. Nelle ore più calde spegnete tutto ciò che non è indispensabile, non solo dallo schermo ma proprio dalla presa.

Stesso discorso per phon e ferro da stiro. Se potete, asciugate i capelli all’aria e rimandate la stiratura alle ore serali, magari scegliendo capi che non si sgualciscono troppo. In cucina evitate il forno a pranzo e nelle giornate di afa estrema. Meglio piatti freddi, cotture brevi e forni accesi solo la sera tardi.

Ricordate che anche le bolliture lunghe per pasta, brodi o conserve alzano temperatura e umidità. Coprite sempre le pentole e usate la cappa, così il vapore non resta in casa a trasformarsi in afa.

4. Tessuti giusti per casa e guardaroba

Il tessuto sbagliato può rendere una stanza o un outfit insopportabili. Per la casa puntate su tende, lenzuola e copridivani in lino o cotone chiaro. Sono leggeri, traspiranti e si scaldano meno rispetto ai tessuti scuri o sintetici, che trattengono il calore.

Nel guardaroba di casa vale la stessa regola. Fibra naturale, meglio se morbida e non aderente. Pantaloncini, magliette a maniche corte, vestitini leggeri per chi li ama: l’importante è che lascino circolare l’aria sulla pelle. I tessuti sintetici, soprattutto se attillati, fanno sudare di più e amplificano la sensazione di caldo.

Un piccolo trucco in più: riducete coperte, cuscini e plaid super imbottiti nel living e in camera da letto. Oltre a occupare spazio, trattengono calore e rallentano il raffrescamento notturno degli ambienti.

5. Rinfrescate il corpo nel modo giusto

Quando l’afa si fa sentire, la tentazione è infilarsi sotto una doccia gelata. Gli esperti di salute pubblica spiegano però che il freddo intenso provoca una rapida vasocostrizione. Risultato: appena uscite, il corpo “reagisce” e potete ritrovarvi ad avere ancora più caldo di prima.

Meglio scegliere docce tiepide o solo leggermente fresche, magari più brevi ma ripetute. Un altro alleato sono gli impacchi di acqua fresca su polsi, tempie, fronte e collo: sono zone ricche di vasi sanguigni, raffreddarle abbassa rapidamente il caldo percepito.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità e altre fonti sanitarie italiane, nelle giornate di grande caldo è fondamentale anche bere spesso, a piccoli sorsi, arrivando a circa due litri d’acqua al giorno salvo indicazioni diverse del vostro medico. Evitate alcolici e bevande troppo zuccherate nelle ore più calde: danno una falsa sensazione di sollievo ma non aiutano davvero l’organismo a gestire la temperatura interna.

Mettere in pratica questi cinque gesti non cancella il termometro, ma cambia radicalmente come lo sentite sulla pelle. E la prossima ondata di caldo, tra finestre strategiche, tessuti furbi e qualche doccia ben calibrata, potrebbe sembrarvi un po’ meno infinita.