Una selezione di prodotti e trattamenti dedicati a combattere l'aspetto dei pori dilatati sul viso

I pori dilatati sono il vostro cruccio? Niente paura, con i giusti prodotti e trattamenti è possibile attenuarne l'aspetto in maniera decisiva.

Spesso associati alla pelle mista e grassa, i pori dilatati possono interessare tutti i tipi di pelle. L'effetto sul viso? Disomogeneo, spesso corredato da punti neri e comedoni.

Perché i pori sono dilatati?

Come già accennato, la pelle con pori dilatati è generalmente quella mista e grassa, questa caratteristica può però - in una minoranza di casi - interessare anche la pelle normale e secca.

In questo senso è importante chiarire il fatto che - salvo in caso di trattamenti dermatologici più o meno invasivi - è impossibile "aprire" o "chiudere" i pori.

La texture della pelle può senza dubbio essere migliorata grazie all'utilizzo di prodotti cosmetici mirati, ma quella dei pori dilatati è una caratteristica propria del proprio tipo di pelle.

Solitamente i pori appaiono "dilatati" per una maggiore secrezione sebacea, ma anche - semplicemente - per una dimensione maggiore dei follicoli pilo-sebacei.

Inoltre, con il passare degli anni la perdita di elasticità della pelle può portare a una visibile dilatazione.

Altre possibili cause della texture irregolare della pelle con pori molto visibili possono essere lo stile di vita irregolare - poco riposo, ritmi frenetici, consumo di alcol e fumo - ma anche una sommaria cura.

Per questo, non solo per la generale salute del nostro organismo ma anche per quella della pelle è importante mantenere uno stile di vita "sano" - nei limiti del possibile - abbinato a una buona skincare. Vedrete sicuramente la differenza.

Prodotti per pori dilatati

Il tonico per pori dilatati è senza dubbio uno dei prodotti più efficaci nella cura della texture irregolare della pelle.

Con lui, sono utilissime anche le creme idratanti perfezionanti, ma anche i detergenti, i sieri, le lozioni e le maschere viso specifiche per contrastare l'aspetto dei pori dilatati.

Abbiamo selezionato per voi i migliori prodotti per pori dilatati attualmente sul mercato. Scopriteli nelle gallery che seguono.

Tonico pori dilatati

Rimuove le impurità, riequilibra il PH cutaneo e spesso offre una azione esfoliante ed astringente, ottima per ridurre l'apparenza dei pori.

Ecco la nostra selezione di tonico pori dilatati migliore.

Pori dilatati crema miracolosa?

Purtroppo non esiste una crema miracolosa per i pori dilatati. Senza dubbio esistono però ottime creme idratanti dall'effetto levigante, ideali per ottenere una pelle più compatta e levigata.

Sullo stesso stile è possibile sperimentare una skincare più strutturata, abbinando anche sieri e lozioni astringenti e purificanti.

Detergenti e maschere

La detersione della pelle è il primo step per avere un incarnato più omogeneo e luminoso. Le maschere rappresentano invece un plus da non sottovalutare, una "coccola" beauty utile a rendere la nostra pelle visibilmente più bella in pochi minuti.

Tra queste troverete maschere viso che agiscono nel lungo periodo con un utilizzo continuativo così come maschere express da scegliere per preparare la pelle a ricevere il trucco.

Come chiudere i pori dilatati del viso con il trucco

Lo ribadiamo: la "chiusura" dei pori può essere solo momentanea, un artificio molto utile per farci stare meglio con noi stesse, se lo desideriamo.

In questo senso, il migliore escamotage è senza dubbio l'utilizzo del trucco. Ecco i migliori prodotti di make up dedicati a minimizzare l'apparenza dei pori dilatati in un mix tra ciprie, fondotinta e primer.

Pori dilatati Estetista Cinica

Si chiama Mai Più Pori Superflui ed è un kit di prodotti per la cura dei pori dilatati. Firmato da Veralab, il brand de L'Estetista Cinica, include uno scrub levigante, una pozione levigante e una crema levigante.

I prodotti per combattere l'apparenza dei pori dilatati de L'Estetista Cinica sono custoditi in una giocosa pochette.

Pori dilatati rimedi dermatologici

Se il vostro "problema" di pori dilatati è molto importante e vi fa sentire a disagio, potete senza dubbio rivolgervi a professionista.

Il dermatologo sarà in grado di guidarvi in un percorso di diagnosi e cura studiato su misura.

Tra le opzioni che il dermatologo potrebbe proporre c'è senza dubbio il peeling chimico, che esfolia in maniera profonda la pelle, purificandola e mostrando così una texture più liscia, compatta e con meno imperfezioni.

Un'altra possibilità è la radiofrequenza frazionata - chiamata anche radiofrequenza frazionale - che si ottiene attraverso "microfratture" della pelle ottenute con una sonda che produce onde elettromagnetiche.

Questo procedimento coadiuva la naturale produzione del collagene della pelle e con esso mostra una pelle più compatta e sana.

Un trattamento simile - ma decisamente più blando - si può ottenere anche a casa utilizzando con regolarità un dermaroller, un tool con micro aghi che agisce secondo il medesimo principio.

Pori dilatati rimedi della nonna

Avete voglia di prendervi cura della vostra pelle sfruttando i famosi "rimedi della nonna"? Provate queste due maschere homemade.

Maschera-scrub limone, zucchero e miele

Emulsionate il succo di mezzo limone con un cucchiaino di zucchero e un cucchiaino di miele. Otterrete una crema da tenere in posa sul viso per 10/15 minuti per poi sciacquarla con acqua tiepida.

Grazie ai suoi ingredienti, questa maschera viso casalinga rimuove le cellule morte, idrata la pelle, la sfiamma, la illumina e la rende visibilmente più liscia e compatta.

Maschera albume e amido di mais per pori

Un'altra proposta facile da creare ma di grande utilità abbina amido di mais e albume d'uovo.

Dalle proprietà astringenti, il mix di questi due ingredienti lasciati in posa sul viso per 15/20 minuti - e sciacquati con acqua tiepida - doneranno alla pelle un aspetto più sano e compatto. Per un effetto più duraturo è consigliata l'applicazione due volte alla settimana.

Foto di Gabb Tapic, Shiny Diamond & cottonbro da Pexels