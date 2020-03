Pori dilatati e incarnato poco uniforme con l'arrivo del freddo? Non saranno più un problema con i nostri consigli

Siamo in tante a volerli eliminare: i pori dilatati non solo soltanto un problema di pelli impure. Di sicuro, l'eccesso di sebo è la causa principale ma anche un rilassamento cutaneo e una pulizia non proprio accurata posso peggiorare la situazione. Le soluzioni? Usare dei trattamenti astringenti e tonificanti che lavorano sull'elasticità della pelle o anche soluzioni – dalle maschere ai sieri leviganti ed esfolianti - che combattono l’ipercheratinizzazione, ovvero l’ispessimento della cute dovuto a un accumulo di cellule morte.

Tutto quello che vi serve per combattere contro i pori è in questo articolo: ecco i migliori prodotti selezionati per voi che possono darvi una mano.

Correttore “magico”, elimina impurità e foruncoli. Uniforma i pori dilatati e la cute in generale, donando un aspetto compatto e fresco. Infine, purifica la pelle, regola la produzione sebacea, lenisce e riduce gli arrossamenti.

Gel fresco, tratta con efficacia le imperfezioni e i brufoli grazie all'azione esfoliante degli estratti di corteccia di Salice Nero associata alle proprietà purificanti e immunostimolanti dell'estratto di Micro-Alga.

Rinnova la pelle in pochi minuti. Contiene acido glicolico e lattico, Tazman Pepper™ emolliente, burro di karité rigenerante e Fision Hydrate per un'idratazione intensa e duratura.

Migliora l’aspetto della pelle grazie al complesso Fluidactiv® che regola biologicamente la qualità del sebo responsabile dell’ostruzione dei pori e limita la formazione di imperfezioni grazie all'azione dell'acido agarico e di agenti antiossidanti.

Riduce le imperfezioni e i punti neri esistenti e limita la comparsa di nuove imperfezioni. Si assorbe rapidamente per un effetto non grasso e una pelle opacizzata.

Prodotto ideale per sublimare l'incarnato e minimizzare pori, ha una formula composta da ingredienti naturali e dall'estratto di Dahlia Variabilis, antiossidante e ricco di Vitamina C.

Utilizzabile via app, è il primo massaggiatore viso detergente che combina una pulizia igienica e ultra morbida a una varietà di massaggi rassodanti mirati. Contro i pori e anche contro le rughe!

Anti-impurità, detossificante e purificante, questa maschera peel off (si elimina "a strappo") agisce sull'ostruzione dei pori, colorito spento e disidratazione causati da inquinamento, fumo ed eccesso di sebo.

Maschera viso anti-età con potenti poliidrossiacidi (PHA) e linfa betulla nordica, esfolia istantaneamente e illumina la pelle.

Trattamento intensivo dalla doppia efficacia: istantaneamente riduce la visibilità delle rughe e perfeziona l’incarnato grazie alle polveri soft focus e agli attivi pore refiner.

Credit ph: Pexels.com