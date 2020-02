Il turnover cellulare è il ciclo vitale della nostra pelle. Scoprite come funziona e sei prodotti per stimolarlo al meglio

Il turnover cellulare è la capacità della pelle di rigenerarsi continuamente: per comprenderlo al meglio è necessario comprendere bene come è fatta la nostra pelle.



Turnover cellulare: come funziona?



La nostra pelle è costituita da piccoli strati sovrapposti che seguono un ciclo vitale in cui le cellule nascono, crescono e muoiono risalendo dallo strato più in basso verso quello più superficiale in un continuo rinnovamento chiamato proprio turnover cellulare.



Le cellule giunte in superficie sono prive di nucleo, quindi “morte”: si tratta di cellule molto dure e ricche di cheratina che formano la barriera difensiva della nostra pelle. Quando queste cellule invecchiano, non permettono alla pelle di respirare e le donano un aspetto spento e opaco. Con l'avanzare dell'età questo processo rallenta: è quindi consgliato stimolarlo con prodotti ad hoc.

Turnover cellulare: ecco i prodotti per stimolarlo



Per eliminare le cellule morte e rivelare un incarnato luminoso ed uniforme, è necessario ripetere periodicamente l'esfoliazione. Gli scrub fisici (quelli con delle piccole particelle abrasive all'interno) se usati sul viso con regolarità, stimolano il turnover cellulare, rinnovano l’epidermide e donano alla cute un aspetto sano, levigato e luminoso. Gli esfolianti chimici invece (quelli che eliminano le cellule morte attraverso processi chimici) sono perfetti per alleggerire la pelle e permettere ai trattamenti di penetrare con più facilità.

Questo booster concentrato per il viso a base di Retinolo e Silibinina ha una texture cremosa perfetta per stimolare il turnover cellulare senza aggredire la pelle. La sua azione rinnovante intensiva e il suo sistema a doppio rilascio restituisce stabilità e tollerabilità alla pelle, correggendone le imperfezioni.

Questo e s f o l i a n t e s p e c i f i c o c o ntiene u n f i t o a t t i v o c h e r i n n o v a pr o g r e s s i va me n t e l a  p e l l e d e l  vi s o : grazie al mix di ecidi esfolia delicatamente la pelle, stimolando al contempo la prduzione di collagene. La pelle dopo il rattamento è più compatta, più uniforme e più liscia.





Le componenti di questa crema leggera aiutano a ripristinare le condizioni ottimali della pelle: sono infatti in grado di stimolare l’attività delle cellule staminali riducendo visibilmente i segni dell’età e i danni causati dai fattori di stress ambientale, lasciando la pelle visibilmente rigenerata, radiosa e sana.

Questo siero super c oncentr ato legg ero e ver satile dona alla pelle una nuova vitalità, stimolandol a a rigener arsi con le proprie forze. La sua com posizio ne a base di prebi otici aiuta ad attenuar e le rughe e le li nee sottili e favor isce le funzioni naturali della p elle, regol a la su a idratazione e aumenta l ’omogeneità dell’inc arnato affinando ne vi sibilmente l a grana.

Questa maschera illumina la pelle, rassoda e restringe i pori in soli dieci minuti. Con una miscela di acido glicolico, lattico, citrico e tartarico, questa maschera decongestiona profondamente e purifica i pori riducendo l'aspetto delle linee di espressione e delle rughe.

Questa maschera viso illuminante garantisce un incarnato fresco e rinnovato: grazie alla polvere di papaya che agisce come un peeling enzimatico aiutando a rimuovere le cellule morte e riducendo l’aspetto dei pori, è perfetta per dare un boost di luminosità alla pelle.









