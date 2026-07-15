Si intitola Checking out for Summer la nuova campagna eyewear di Burberry con Iris Law e Tunji Obembe. E per festeggiarla in grande l'inconfondibile Check si è colorato di azzurro vestendo le coste assolate di Atene





Burberry ha scelto la Grecia come meta dell'estate 2026. Per festeggiare la campagna eyewear Primavera-Estate, la grande casa di moda britannica fondata nel 1856 da Thomas Burberry, è volata dalle atmosfere british di casa alle spiagge assolate di Atene.



Checking out for Summer, che vede protagonisti i modelli Iris Law e Tunji Obembe racconta l'iconico Check, simbolo inconfondibile del brand, tra tradizione e innovazione. Nato negli anni Venti del Novecento e utilizzato per foderare internamente gli impermeabili, questo motivo è il protagonista assoluto delle nuove montature: lo ritroviamo fedele a se stesso, nelle versioni all-over, oppure sfumato, rieditato come nella versione textured caratterizzata da inserti in gomma bi-iniettata sulle aste.

Uno scatto della campagna Checking out for Summer con protagonista Iris Law.

Credits: foto Anton Gottlob, courtesy of Burberry





Un occhiale da sole con Check in gomma opaca.

Courtesy of Burberry



Negli scatti, Iris Law interpreta lo spirito di Burberry attraverso montature oversize da sole e modelli da vista abbinati agli accessori della Maison, mentre Tunji Obembe incarna un'eleganza naturale, fatta di linee essenziali, che si accordano ai trend e alle tendenze contemporanee. Con queste si lega anche la scelta dei materiali: le montature sono state infatti realizzate con circa il 45-50% di materiali bio-based, come acetato e nylon, ovvero a contenuto biologico derivato da risorse vegetali rinnovabili. Una direzione che Burberry porta avanti insieme al partner e licenziatario EssilorLuxottica, con cui ha instaurato una collaborazione ormai ventennale e con cui mostra ancora una volta di condividere una visione fondata sull'unione di artigianalità e innovazione.



Uno scatto della campagna Checking out for Summer con protagonista Iris Law.

Credits: foto Anton Gottlob, courtesy of Burberry



Uno scatto della campagna Checking out for Summer con protagonista il modello Tunji Obembe.

Credits: foto Anton Gottlob, courtesy of Burberry



Ma lo storytelling della campagna non si è fermato agli splendidi scatti di Anton Gottlob, perché per celebrare l'estate il marchio ha scelto di customizzare un luogo magico e speciale, che abbiamo avuto il piacere di scoprire dal vivo. Affacciato sulla riviera ateniese, il One&Only Aesthesis di Atene, luxury beach resort immerso in oltre 8,5 ettari di giardini, è diventato la destinazione della stagione vestendosi dell'inconfondibile Check del marchio, ma in una nuova e speciale riedizione.



Il modello Heritage di Burberry in due colorazioni.

Courtesy of Burberry.



Dai lettini e gli ombrelloni a bordo piscina e in riva al mare ai golf buggy utilizzati per spostarsi all'interno dell'ampia struttura, fatta di bungalow, ville private e una grande offerta di ristoranti e attività rigeneranti, come spa, tennis e palestra (oltre a un servizio di charter yacht per esplorare la costa), il tradizionale beige della Maison ha ceduto il passo all'azzurro, chiaro e limpido, diventando un tutt'uno tra cielo e mare.

Uno degli yacht Pardo brandizzati Burberry disponibili presso il One&Only Aesthesis di Atene.

Courtesy of Burberry.



Courtesy of Burberry.



Oltre una semplice campagna, un'esperienza immersiva che porta l'universo Burberry fuori dagli scatti fotografici, tra mare, design e ospitalità. L'iconico Check diventa così il filo conduttore di un'estate che unisce sapientemente l'heritage di una delle maison più longeve e ricche di storia, all'atmosfera rilassata della riviera ateniese, dando all'eleganza britannica un inedito, e delizioso, respiro mediterraneo.



Collage di immagini scattate (di cui alcune con una micro camera digitale) durante il nostro soggiorno al One&Only Aesthesis di Atene.

