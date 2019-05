Rivitalizzano la pelle che appare subito più luminosa: gli esfolianti viso sono un must della beauty routine. Vi spieghiamo perché

Rimuovono le cellule morte aiutando a contrastare il colorito spento, le eventuali discromie e migliorando la grana del volto.

Inoltre, rendono più ricettiva la pelle ai trattamenti skincare successivi: gli esfolianti sono i prodotti migliori per avere una pelle del viso omogenea e luminosa.

Ma attenzione: non esiste una sola categoria di prodotti e, nell'uso, è bene rispettare qualche piccola regola. Leggete questo articolo con tutti i nostri consigli.



Prima di tutto: di quale tipo di esfoliazione parliamo?



Esfoliazione chimica vs esfoliazione meccanica

La prima si ottiene utilizzando acidi esfolianti come il glicolico, il mandelico, il salicilico o il lattico. Si tratta di sostanze che stimolano il turn-over cellulare. In genere, le trovate in creme, lozioni e sieri che vengono utilizzati solitamente nella beauty routine serale.

L'esfoliazione meccanica, invece, include i più classici gommage e scrub: sul viso si applicano delle microsfere che, tramite il massaggio effettuato con le mani, liberano la pelle dai residui di sporco e make-up riattivando la microcircolazione sanguigna.

Come e quando usare gli esfolianti



Gli esfolianti vanno applicati sulla pelle umida dopo la detersione o anche al posto del normale detergente (il nostro consiglio è optare sempre per un doppio passaggio nella pulizia viso). Utilizzate il prodotto un paio di volte a settimana. Nel caso di esfolianti chimici, dopo è bene proteggere la pelle con un fattore di protezione solare SPF mai inferiore a 20.

Abbiamo provati dieci esfolianti viso perfetti anche per le pelli più sensibili. Leggete i nostri consigli e scoprite quello migliore per voi!

Questa polvere offre una duplice azione esfoliante, grazie all'azione dell'acido salicilico e delle sfere di Jojoba, per levigare la grana cutanea, illuminare l'incarnato e rendere la pelle istantaneamente più morbida.



Dall’azione nutriente e purificante, grazie alla presenza del Nocciolo di Albicocca e della Polvere di Riso, svolge un delicato effetto scrub sulla pelle. Completa il trattamento il Burro di Karitè che nutre in profondità.

Arricchita con Pomelo della Corsica, AHA e acidi di frutta, elimina le cellule morte con delicatezza e ripristina la luminosità e l’omogeneità della pelle.



Contiene argilla bianca ed estratto di malva che rendono questo gommage leggero, ricco di sfere di jojoba e di estratto di fiori di lino, un trattamento piacevole per tutti i tipi di pelle, anche quella sensibile.

Prodotto 2 in 1: esercita un'esfoliazione meccanica grazie alle sfere di perlite micro leviganti e un’esfoliazione enzimatica con proteasi. In più, è anche una maschera ossigenante che veicola ossigeno migliorando la respirazione cellulare.

In granuli, a contatto con l'acqua si trasforma in una crema detergente schiumogena.

Lozione micro-peeling riossigenante dalla texture rinfrescante, svolge una triplice azione: levigante, revitalizzante e rimpolpante grazie all'acido ialuronico a basso peso molecolare.

Questo latte micro-esfoliante deterge i pori in profondità e crea, allo stesso tempo, una barriera protettiva che calma e idrata la pelle.

Contiene microgranuli con estratti di argilla dolce e primula. Indicato per le pelli più sensibili, può essere inserito nella beauty routine più volte in una settimana.

Tonico esfoliante, da applicare con un dischetto di cotone, esercita un'azione rassodante uniformando la pelle del viso.

Credit ph: Unsplash.com

Artwork by Elisa Costa